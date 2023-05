Parenting Tips: क्या होती है Financial Parenting? बच्चों को ऐसे सिखाएं पैसे की अच्छी आदतें

Financial literacy for children: माता-पिता वह लेंस हैं जिसके जरिए बच्चा दुनिया को देखता है. रोजाना की आदतों से लेकर भावनात्मक परसेप्शन्स और एटीट्यूड तक, माता-पिता प्रारंभिक अवस्था से ही आवश्यक लाइफ स्किल और वेल्यू को विकसित करने के लिए मॉडल बन जाते है और आज की दुनिया में, स्ट्रीट स्मार्ट होना, खासकर जब पैसों की बात आती है, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक बच्चा जीवन में हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो. दूसरे शब्दों में, सुरक्षा जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को फाइनेंशल पालन-पोषण प्राप्त हो. ऐसे में आज हम आपको बच्चों को कुछ (Financial literacy for children) पैसे की अच्छी आदतें सिखाने के तरीके बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं.......

एक बच्चे को आय का अर्थ सिखाना

अपने बच्चे को पॉकेट मनी साप्ताहिक या मासिक आधार पर दें. राशि तय करने से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि पैसा अनलिमीटेड नहीं है, और अत्यधिक मूल्यवान है. पैसे की सीमाओं को समझने से खर्च करते समय स्वतंत्र निर्णय लेने में आसानी होगी. एक बच्चे को बचत करना सिखाएं

अब जब आपका बच्चा समझता है कि पैसा लिमीटिड है, तो उसे बचत के महत्व को और भी बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होना चाहिए. इस प्रकार, उन्हें अपनी पॉकेट मनी से एक राशि बचाने के लिए गुल्लक देते हैं. दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पैसे बचाने की अवधारणा को पेश करने का भी यह एक अच्छा समय है. याद रखें एक बच्चा खुद से सीखता है

याद रखें, एक बच्चा आपसे सीखता है, इसलिए यदि आप यह सोचकर जानकारी छुपाते हैं कि यह बहुत जल्दी है, तो बच्चे में पैसे की कुछ अनहेल्दी आदतें विकसित हो सकती हैं जिन्हें भूलना मुश्किल होगा. इसलिए जब आप खरीदारी करने जाएं तो अपने बच्चे को धीरे-धीरे शामिल करना सुनिश्चित करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)