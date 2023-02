Relationship Tips: जरूर होना चाहिए पति-पत्नी के बीच झगड़ा, रिश्ते को मिलती है मजबूती

Benefits of having a fight between wife and husband: दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता है जिसमें कभी भी झगड़ा न होता हो. फिर चाहें आपका रिश्ता चाहें कोई भी क्यों न हो. वहीं बात की जाए पति-पत्नी के बीच झगड़े की तो कई लोग इसको एक बेहतर रिश्ते की निशानी नहीं मानते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कुछ रिश्तों में कभी-कभार झगड़ा होना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे रिश्ते में मजूबती के साथ-साथ विश्वास भी बढ़ता है. ऐसे में आज हम आपको पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने के फायदे बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप अपने रिश्ते को गहरी से समझ पाते हैं, तो चलिए जानते हैं (Benefits of having a fight between wife and husband) पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने के लाभ......

एक दूसरे के लिए केयर दिखती है

अगर पति या पत्नी को एक दूसरे की बातों से कोई फर्क पड़ता हैं तो इससे ये पता चलता है कि वो आपकी आपकी परवाह करते हैं. वहीं अगर आप एक दूसरे की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं तो इससे पता चलता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है.

दोनों की दिल की बात बाहर आती है

इंसान गुस्से में दिल की भड़ास को खुलकर बाहर निकाल देता है. वहीं शादीशुदा लाइफ की बात करें तो, पति-पत्नी अक्सर घर में शांति बनाए रखने के लिए मन में चीजों को दबाकर रखते हैं. हालांकि, ये चीजें रिश्ते को बेहतर बनाने के बजाय खराब करने का काम करता है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने मन की सारी बातें एक दूसरे से खुलकर करें.

दोनों का विश्वास बढ़ता है

जब भी पति-पत्नी बीच बहस होती है और वो दोनों बाद में मिलकर चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच के रिश्ता और भी मजबूत होता है. इसके साथ ही इससे दोनों के बीच का आपसी विश्वास भी बढ़ जाता है.

दोनों के बीच बेहतर समझ कायम होती है

जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो इससे उनका असली स्वाभाव सामने आता है. झगड़े में उनकी भावनाएं अनफिल्टर्ड तरीके से सामने आती हैं। इसलिए झगड़ा कपल्स को एक-दूसरे के वास्तविक व्यवहार को समझने में सहायक होता है.

