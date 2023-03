Relationship Tips: क्या आप दूसरों की करते हैं जरूरत से ज्यादा परवाह? ये आदत बना देगी आपको पूरी तरह से बीमार

Side Effects Of Too Much Caring: अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जोकि दूसरों का ज्यादा ख्याल या केयर करते हैं तो आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता होती है. अक्सर जो लोग अपनी परवाह से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं या अपनी भावनाओं से ज्यादा दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं तो ऐसे लोग दूसरों की समस्याों को सुलझाने के चक्कर में अपनी लाइफ को उलझा लेते हैं. वैसे तो दूसकों की परवाह करना अच्छी बात है लेकिन ये परवाह एक समस्या तब बन जाती है जब आप दूसरों को खुद से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं.