Couple Relationship: पार्टनर आपको दे रहा है धोखा? उससे पूछें ये सवाल, नहीं मिलेगी सीधा जवाब

Questions Your Partner May Avoid If They're Cheating: कोई भी रिलेशनशिप एक हेल्दी बातचीत पर ही निर्भर करता है. कई रिलेशनशिप एडवाइजर्स के मुताबिक अगर दो लोग एक रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ खुलकर हर बात शेयर करते हैं तो इससे दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग और ट्रस्ट बनती है. वहीं एक दूसरे से खुलकर बात करने से पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं.

लेकिन जब आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा होता है तो वो आपसे खुलकर बात करने में असहज महसूस करते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चीटिंग करने वाला पार्टनर कौन से सवालों का जवाब देने से बचते हैं, तो चलिए जानते हैं (Questions Your Partner May Avoid If They're Cheating) चीटिंग करने वाला पार्टनर जवाब देने से बचते फिरते हैं....

चीटिंग करने वाले पार्टनर ऐसे सवालों से बचते हैं (Questions Your Partner May Avoid If They're Cheating)

क्‍या आपका फोन इस्तेमाल कर लूं?

अगर आपका लवर आपसे कुछ हाइड रहा है तो या आपको धोखा दे रहा है तो आपको कभी भी अपना फोन नहीं दिखाएंगा. वो आपसे अपना फेन हमेशा छिपाता रहेगा. ऐसे में अगर आप उनसे फोन यूज़ करने के लिए मांगते हैं तो वो आपसे हजार बहाने बनाने लगते हैं.

बाहर क्‍यों थे इतनी देर तक?

अगर आप अपने लवर से पूंछे कि वो इतनी देर तक घर से बाहर क्यों थे? अगर आपका पार्टनर इस सवाल का जवाब न दें तो हो सकता है कि वो आपको चीट कर रहे हैं. ऐसे में सवालों का उत्तर देते वक्त आप उनके व्यवहार पर बारीकी से ध्यान दें.

क्‍यों दिखा रहे हो मेरी छुट्टी में इतना इंट्रेस्‍ट?

अगर आपका लवर आपके होली डे के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाने लगे या पूछने लगे कि आप कहां जा रहे हैं, कब आओगे कैसे जाओगे आदि तो हो सकता है कि वो अपने अफेयर के साथ समय बिताने प्लानिंग कर रहे हों. ऐसे में आप उनसे ये जरूर पूंछें कि वो आपकी छुट्टी में इतना इंट्रेस्‍ट क्यों ले रहे हैं. अगर वो खुद को बचानेके लिए इन सवालों से बचें तो समझ लें वो आपसे चीटिंग कर रहे हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

