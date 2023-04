Relationship needs: ये हैं रिश्ते की जरूरतों के बारे में याद रखने वाली बातें, आप भी जान लें

Things Your Relationship Needs to Thrive: हर रिश्ता उतार-चढ़ाव के अपने हिस्से से गुजरता है. चुनौतियाँ और संघर्ष किसी भी रिश्ते का हिस्सा होते हैं, और समस्याओं पर बार-बार चर्चा करने के नए तरीके खोजने के बजाय उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता होती है. हम जो मानते हैं उसके विपरीत, एक रिश्ते में संघर्ष हेल्दी होते हैं क्योंकि वे हमारे पार्टनर के दृष्टिकोण और विचारों को खोजने में हमारी मदद करते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जोकि रिश्ते में जरूरतों को याद दिलाने में मदद करती हैं, तो चलिए जानते हैं (Things Your Relationship Needs to Thrive) रिश्ते में जरूरतों को याद दिलाने में मदद करने वाली बातें.......

पूछें

एक रिश्ते में, यह मानने से पहले कि दूसरे व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, बेहतर होगा कि हम उन चीजों के बारे में पूछें जिनकी हमें जरूरत है. यह मजबूत संबंध बनाने के लिए स्वस्थ संचार के लिए एक आधार तैयार करेगा. उम्मीदें

अपनी जरूरतों को शेयर करने के बाद भी हमें हमेशा यह नहीं मान लेना चाहिए कि पार्टनर हमें वह दे सकता है या हमें वह प्रदान कर सकता है जो हम चाहते हैं. यह उनकी सीमाओं और क्षमताओं पर भी निर्भर करता है. अन्य सर्कल्स

हमें एक व्यक्ति से सभी जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और जीवन में हमारी इच्छाएँ पूरी करनी चाहिए. इसलिए, हमें दोस्तों, पालतू जानवरों और वर्क सर्कल जैसे अन्य रिश्तों पर वापस आना चाहिए. समानता

कभी-कभी हम जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि हम अक्सर रिश्ते में दूसरे व्यक्ति की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करना भूल जाते हैं. एक स्वस्थ संबंध एक दूसरे की जरूरतों को जानने और संबोधित करने में समान निवेश की मांग करता है. आत्मनिरीक्षण

कभी-कभी, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी, हम अभी भी अंदर से अधूरा महसूस कर सकते हैं. यह समझने के लिए आत्म-चिंतन समय की मांग करता है कि हम क्या कर रहे हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)