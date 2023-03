Women Secrets: लड़कियां अपने लवर से छुपाकर रखती हैं ये बातें, गलती से भी नहीं करती शेयर

What things girls do not tell their partner: वैसे तो लड़कियां बहुत बातुनी किस्म की होती हैं. लेकिन अपनी जिंदगी की कुछ बातें वो किसी स्पेशल इंसान के साथ ही शेयर करना पसंद करते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर लड़की की जिंदगी में कुछ बाते ऐसी भी होती हैं जिनको लड़कियां किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करती हैं. खासकर लाइफ पार्टनर की जहां बात आती है तो रिश्ते में एक दूसरे से कुछ भी न छुपाना अच्छे रिश्ते की बुनियाद होती है. लेकिन इसके बावजूद भी कई रिसर्च की मानें तो कुछ ऐसी बाते होती है जिनको (What things girls do not tell their partner) महिलाएं अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करती हैं, तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें.....

फीमेल फ्रेंड के साथ पर्सनल टॉक बहुत सी लड़कियां आपनी फीमेल फ्रेंड से की गई पर्सनल चिट-चैट को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती हैं. अक्सर महिलाएं अपने फ्रेंड्स के साथ काफी गप-शप करती हैं लेकिन उनको अपने लवर साथ शेयर करने से कतराती हैं. क्रश को छुपाना इस बात में कोई शक नहीं हैं कि महिलाएं हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाती हैं. लेकिन इसके बावजूद औरतों को किसी एक्टर या सैलेब्रिटी पर भी क्रश होता है जोकि उनक बेहद पसंद होता है. मगर इस बात को वो अपने पार्टनर के सामने कम ही जाहिर करती हैं. फ्रेंड्स की जानकारी छुपाना बहुत सी लड़कियां अपने दोस्तों की जानकारी अपने लवर से हाइड करती हैं. अगर कोई लड़की अपने किसी मेल दोस्त से बात करती है तो उसकी जानकारी लवर को बताने से हमेशा बचती हैं. इससे आपका पार्टनर भी किसी लड़की से बात करना शुरू कर दें. एक्स को मिस करना बेशक ब्रेकअप के बाद लोग आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन कोई भी अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल नहीं पाता है. ऐसे में कभी न कभी किसी मौके पर आपको एक्स की याद सताने लगती है. ऐसे में इस बात को लड़किया खुद तक ही सीमित रखती हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)