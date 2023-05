Relationship Advice: ये बातें भूलकर भी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए शेयर, रिश्ते में पैदा होती है खटास

Things You Should Never Share With Anyone: कहते हैं जब आप किसी से अपनी बाते शेयर करते हैं तो इससे आपका मन हल्का हो जाता है. इंसान कभी गम या खुशी में अपने मन की बातें दोस्त, लवर या पार्टनर के साथ साझा करते हैं. लेकिन ऐसा करना उनके लिए कई बार भारी पड़ जाता है. हर इंसान के पास कुछ ऐसी बातें होती है जोकि खुद तक ही रहें तो अच्छा रहता है. कई बार जिन लोगों को आप अपना करीबी समझकर बातें शेयर कर लेते हैं वो आगेे चलकर आपको नीचा दिखा सकते हैं. इसलिए इन बातों को अपने दिल में दबाए रखना आपने लिए बेहतर साबित हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि (Things You Should Never Share With Anyone) कौन सी बातें आपको कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं.....

ये बातें किसी से शेयर नहीं चाहिए (Things You Should Never Share With Anyone) पास्ट मिस्टेक्स

हर कई इंसान कई तरह की गलतियां (Mistakes) करता है इसलिए उससे पास्ट में भी कई गलतियां जरूर हुई होंगी. ये मिस्टेक्स आपसी रिश्तों, करियर या रिलेशनशिप्स से संबंधित हो सकती हैं. ऐसे में किसी के साथ भी अपनी इन गलतियों को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर न करें जिसका इनसे कुछ लेना देना न हो. इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है. फैमिली के मुद्दे

ऐसा कोई परिवार नहीं होता है जिसमें लड़ाई झड़ने न होते हों. ऐसे में कई बार फैमिली से जुड़े कई ऐसे राज होते हैं जिनको पचाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में जब आप इन बातों को किसी के साथ शेयर करते हैं तो इससे वो आपकी बातों को किसी के साथ साझा करके आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है जिसकी वजह से लड़ाई की नींव रखी जा सकती है. अपनी वीकनेस

अगर आप किसी के साथ आपनी कमजोरी या वीकनेस शेयर करते हैं तो इससे आप उस व्यक्ति को खुद पर हावी होने का मौका दे देते हैं. कई बार सामने वाला लड़ाई या गुस्से में आपकी कमजोरी को लेकर आपकी लेग पुलिंग करता है जिससे आपको बुरा महसूस होने लगता है. इसलिए अपनी कमजोरी को किसी के साथ भी भूल कर शेयर न करें.