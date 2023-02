How to Be a Good Listener: पार्टनर की पूरी बात सुनना है बेहतर रिश्ते की निशानी, ये टिप्स आपको बनाएंगी एक 'Good Listener'

How To Be Better Listener In Relationship: कोई भी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बातचीत करने और एक दूसरे की बातों को सुनने से बेहतर बनता है. इससे पार्टनर्स एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं. लेकिन कई बार रिश्ते में कई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से दोनों के बीत झगड़ा पैदा हो जाता है. इसी झगड़े या मनमुटाव के कारण पार्टनर्स एक दूसरे की बातों को पूरा और अच्छे से सुने बिना ही किसी कन्‍क्‍लूजन पर पहुंच जाते हैं जिससे रिश्ता धीरे-धीरे बिखरने लगता है.

ऐसे में आपको गुड लिस्नर होना बहुत जरूरी है. इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिनसे आप रिलेशनशिप में एक बेहतर श्रोता बन सकते हैं. जिससे आपको रिश्ते की कई समस्याओं का हल आसानी से मिल जाएगा, तो चलिए जानते हैं (How To Be Better Listener In Relationship) रिलेशनशिप में बेहतर श्रोता बनने के तरीके.....

रिलेशनशिप में बेहतर श्रोता बनने के तरीके (How To Be Better Listener In Relationship)

डिस्‍ट्रैक्‍शन को दूर करें

अगर आपके आसपास डिस्‍ट्रैक्‍ट करने वाली चीजें जैसे टीवी, रेडियो या फोन आदि हैं तो उसे वहां से तुरंत हटा दें. इससे आप बहुत ही अच्छे से अपने पार्टनर की बात को सुन पाएंगे उनको पूरा अटेंशन दे पाएंगे.

बॉडी लैंग्‍वेज पर ध्यान दें

अगर आपका पार्टनर आपके साथ कोई बात शेयर करना चाहता है और आप कोई काम कर रहे हैं तो काम को तुरंत बंद करके आप उनकी बातें सुनें. ऐसे में बेहतर होगा कि आप उनसे आई कॉन्‍टैक्‍ट करें और अपने पार्टनर को पूरी बात अच्छी तरह से बताने के लिए मोटिवेट करें.

बीच में बात को न काटें

अगर आपका पार्टनर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो सबसे पहले आप उनकी पूरी बात को अच्छी तरह से सुनें न कि पूरी बात सुने बिना ही बीच में किसी कन्‍क्‍लूजन पर जंप करें. इसलिए उनकी पूरी बात सुनकर ही कुछ बोेलें.

गुस्से में जवाब देने से बचें

अगर आपका पार्टनर आपको कुछ ऐसा बता रहा है जो जिसको सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू करके उनकी बात को शांति से पूरा सुनें और फिर सवाल पूछें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं