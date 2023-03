नाराज पार्टनर को नए अंदाज में बोलिए Sorry, ये सिंपल आइडियाज आपके रिलेशनशिप को बनाएंगे स्ट्रॉन्ग

Relationship Tips To Say Sorry In New Style: रिलेशनशिप में लड़ाइयां बेहद आम बात है. कई बार पार्टनर छोटी-छोटी बातों में एक-दूसरे से झगड़ लेते हैं. कभी-कभी यही छोटी-छोटी लड़ाइयां ही ब्रेकअप का कारण भी बन जाती हैं. ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि लड़ाई के बाद आपको अपने पार्टनर को मनाना आता हो. अगर आपको अपनी पार्टनर से माफी मांगने का सही तरीका आता है, आप अपने पार्टनर से सही तरीके से सॉरी (How To Say Sorry To Partner) कहना जानते हैं तो इससे आपका रिलेशनशिप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनेगा. प्यार को बयां करने के तरीके के साथ ही आपको सॉरी कहने का तरीका भी आना चाहिए. आइए हम आपको बताते हैं, नाराज पार्टनर से नए अंदाज में सॉरी कैसे कहें...

1. बुरे बर्ताव की जिम्मेदारी लेना- अपने पार्टनर से सॉरी कहते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि पार्टनर को यह बताएं की गलती आपकी थी. बिना किसी झिझक के पार्टनर के सामने अपने बुरे बर्ताव की जिम्मेदारी लें. 2. पश्चाताप करें- पार्टनर से किए बुरे बर्ताव के लिए पश्चाताप करें. अगर आपने आवेश में कुछ कह दिया है तो माफी मांगते हुए बताएं कि आपको इसका दुख है. आप उनसे वादा करें कि आगे से गलती नहीं होगी. 3. एक वादा भी करें- अगर लड़ाई बहुत बढ़ जाए तो पार्टनर से माफी मांगते समय उन्हें यकीन दिलाएं की ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. उन्हें बताएं कि आपसे जो गलती हुई वो दोबारा नहीं करेंगे. साथ ही पार्टनर को फिर से खुश करने के तरीके आजमाएं. 4. अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करें- सॉरी बोलने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने पार्टनर को यह बताएं कि आपको किए बर्ताव का कितना दुख है. ऐसे में सॉरी बोलते समय गिल्ट को अच्छे से एक्सप्रेस करें. अपनी गलती को बताएं.