Relationship Goals: ये हैं Top Green Flags जिन पर डेटिंग के दौरान जरूर दें ध्यान

डेटिंग के दौरान देखने के लिए हरे झंडे (Top green flags to look for while dating)

एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और डेटिंग कोच के अनुसार डेटिंग के दौरान देखने के लिए कुछ शीर्ष हरी झंडियों को साझा किया, ताकि आप अपने रोमांटिक रिश्तों के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकें. आप इस बारे में भ्रमित न हों कि वे आपके साथ समय बिताना चाहते हैं या नहीं, वे स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं. आप एक रिश्ते में विश्वसनीय और सुसंगत संचार साझा करते हैं. उनकी कथनी और करनी एक सी है. जब वे कहते हैं कि वे आपके साथ समय बिताना चाहते हैं तो वे ठोस योजनाएँ बनाते हैं. इससे पता चलता है कि वे भरोसेमंद हैं और रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध हैं. वे भावनात्मक उपलब्धता प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, कमजोर होने की क्षमता रखते हैं, और भावनात्मक स्तर पर आपको समझने और जानने की कोशिश करते हैं. एक सकारात्मक परिणाम की संभावना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के बजाय, आप यह पहचान रहे हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है जो आपके वांछित उपचार के साथ संरेखित करता है और उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो आपको आकर्षक लगती हैं. वे गलती स्वीकार करने या गलत होने पर माफी मांगने में सक्षम होते हैं. आप रिश्ते के बारे में अपनी समस्याओं, चिंताओं या मुद्दों को उठाने में सुरक्षित महसूस करते हैं. आप अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं और विचारों को खारिज, अमान्य या न्याय किए बिना साझा करने में सक्षम हैं. जब आप बोलते हैं, तो आप वास्तव में सुनी और देखी हुई महसूस करते हैं. वे आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और वे ऐसे काम करना बंद कर देते हैं जो आपको असहज करते हैं. एक तर्क या असहमति का मतलब यह नहीं है कि पूरा रिश्ता ख़तरे में है. जब आप उनके बिना समय बिताना चाहते हैं तो वे ईर्ष्यालु या निष्क्रिय-आक्रामक नहीं होते हैं.