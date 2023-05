Relationship Tips: शादी के बाद पार्टनर आपके आत्मसम्मान को पहुंचा रहा है ठेस? तो उनसे ऐसे करें डील

How To Deal With A Disrespectful Spouse: किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का आदर और केयर सबसे जरूरी बातें होती हैं. किसी भी रिश्ते की नींव प्यार के साथ-साथ एक दूसरे के प्रति आदर पर टिकी होती है. एक दूसरे के प्रति सम्मान रिश्ते में प्यार और विश्वास को मजबूत धागे में बांधने का काम करता है. कई शादीशुदा लाइफ में देखा जाता है कि एक पार्टनर रिश्ते में दूसरे पार्टन का अपमान करते हैं उनको हर गलती के लिए कोसते हैं. जिसके कारण वो अपनी शादी को बोझ समझने लगते हैं. इसकी वजह से धीरे-धीरे मैरेज लाइफ बर्बाद होने लगती है. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप शादी में अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस लाकर अपनी शादीशुदा लाइफ को बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Deal With A Disrespectful Spouse) शादी के बाद पार्टनर से कैसे डील करें.....

ये 5 तरीके कारगर होंगे साबित (How To Deal With A Disrespectful Spouse) फीलिंग्स शेयर करें

अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को ईमानदार शेयर करते हुए बातचीत करें कि उनके ऐसे व्यवहार से आप कैसा फील कर रहे हैं. ऐसे में आप इस सिचुएशन को सुधारने के तरीके ढूंढ़ें. खुलकर बात करें

अगर आपके अपने पार्टनर की कोई भी अपमानजनक लगी है तो इस बारे में आप उनसे साफ तौर पर पूंछे कि ये अंजाने में हुआ या जानबूझ कर. फिर आप इस बारे में बात करते हुए उनसे भविष्य में सावधानी बरतने के लिए कहें. पार्टनर की बढ़ाई करें

आप अपने लवर के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें बताएं कि आप उनके व्‍यवहार से कितना खुश हैं. अपनी तारीफ सुनकर वो आगे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगें. आत्मसम्मान जरूरी

सबसे पहले तो आप खुद का सम्मान करें और अपनी सीमाएं साफ तौर पर बनाएं. जब भी जरूरी हो खुद की सहायता के लिए तैयार रहें. आप अपने लवर को यह सीधे तौर पर बताएं कि उनका कौन सा व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता है. उन्हें ये बताएं कि उनके लिए ऐसा दोबारा करना गलत हो सकता है इसलिए इन गलतियों में जल्‍द से जल्‍द सुधार करें.