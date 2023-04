Partner से Break Up के बाद रहने लगे हैं मायूस? जानिए किस तरह Depression से बच सकते हैं आप

How To Handle Break Up Blues: ब्रेकअप किसी की जिंदगी का सबसे अनचाहा शब्द हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कई बार इसे टालना नामुमकिन हो जाता है. आप में से कितने लोगों का अपने जीवन में रिलेशनशिप टूटा होगा? या क्या आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? किसी रिश्ते का टूटना आपकी पूरी लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है. हम अपनी जिंदगी से उसी शख्स को खो रहे हैं जिसे कभी हम अपना लाइफ पार्टनर समझते थे. या यूं कहें कि वो हमारी जिंदगी थे. लेकिन अलग-अलग वजहों से हमें रिश्ता खत्म करना पड़ता है और टूटे दिल के साथ रहना पड़ता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस दिल टूटने के इस दर्द को कैसे खत्म किया जाए.

ब्रेकअप से होने वाले डिप्रेशन को कैसे करें दूर?

हमारा पास्ट हमें काफी सताता है, ये महसूस करते हुए कि फोन की घंटी फिर से बज जाएगी लेकिन आप यहां अपने एक्स से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और निराशा जारी रहती है. आखिर में आपको हार माननी होगी और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि ये ही अंत है. कई बार हम उम्मीद करते रहते हैं कि हो सकता है कि हमारा एक्स वापस आ जाए और सब कुछ फिर से ठीक हो जाए, लेकिन ये स्वीकार करने का सही समय है कि चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी. जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उतना ही यह आपको इससे उबरने में मदद करेगा.

टूटे हुए दिल के साथ, आप जो कुछ भी खोते हैं, वो आपके आस-पास की हर चीज को प्रभावित करता है. पुरानी फीलिंग को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद को संभालें. कहा जाता है कि लड़कियों के लिए ब्रेकअप से उबरने का उपाय शॉपिंग है और पुरुषों के लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ़ना. जब दिल टूटता है, तो उसे खास और एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है. खुद को अलग-अलग एक्टिविटीज में बिजी रखें जिससे आप खुशी महसूस कर सकें. खरीदारी के लिए जाएं, फिल्में, नया मेकओवर आपके दुख को दूर करने के अच्छे विकल्प हैं.पुरानी यादों के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दें.

पास्ट को याद करने से बचें

आप एक्स को कॉल करना बंद कर सकते हैं, आप मैसेज ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन आप उन मीठी यादों से कैसे छुटकारा पाएंगे जो आपने अपने एक्स के साथ बिताई थीं? किसी भी ब्रेकअप के बाद यही सबसे बड़ी चुनौती होती है. एक बात तो तय है कि अपने एक्स पर गुस्सा करना ठीक नहीं है. आपको धीरे-धीरे इसे खत्म करना होगा, उन सभी चीजों से शुरू करना जो आपके पास्ट की याद दिलाती हैं. उन जगहों से बचने की कोशिश करें जहां आप आमतौर पर घूमते थे.

परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं ब्रेक अप के बाद, आपके आस-पास के लोग आपको डिप्रेशन से उबारने के लिए सबसे अहम रोल अदा कर सकते हैं. कोशिश करें कि आप अपने एक्स के कॉमन फ्रेंड्स से ज्यादा न मिलें क्योंकि इससे पुराने पार्टनर की यादें फिर से ताजा होने लगेंगे. अक्सर जब आप रोमांटिक रेलेशनशिप में होते हैं तो परिवार और दोस्तों को कम तरजीह देने लगते हैं. ब्रेकअप के बाद उन गलतियों को सुधारे और अपने चहतों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं.

जिंदगी में आगे बढ़ें

आपको ये समझना होगा कि आपके और आपकी जिंदगी से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है. आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे रिश्ते में तुरंत कूद जाएं. हमारे कहने का मकसद है कि जिंदगी में आगे बढ़ करियर को लेकर कुछ अहम फैसले लें जो उम्रभर आपके काम आ सके, मुश्किलों को स्वीकार करते हुए मूव ऑन करना एक समझदारी भरा फैसला साबित होता है. जिंदगी में जो भी गलत हुआ है, उससे सीखते हुए पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें. वक्त हर जख्म को भर देता है. कुछ अर्सा बीतने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जिस रिश्ते को लेकर आप जरूरत से ज्यादा सीरियस थे, उसका टूट जाना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ.