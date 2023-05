Relationship Tips: अगर पार्टनर में दिखे ऐसे बदलाव, तो मान लें कि अब नहीं टिकने वाला है रिश्ता

Why You Should Leave Your Partner: किसी भी इंसान के लिए अपना लाइफ पार्टनर चुनना आसान नहीं होता. उसे कई अच्छाइयों और बुराइयों को समझते हुए एक अहम फैसला लेना होता है. अगर बिना सोचे-समझे शादी की जाए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है. ऐसे में जिस इंसान को आप जीवनसाथी बनाना चाह रहे हैं उनकी आदतों पर गौर करना जरूरी है. कई बार शादी से पहले रिश्ता सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक पार्टनर में अजीबोगरीब बदलाव नजर आने लगते हैं. इन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं. आइए जानते हैं कि पार्टनर की कौन-कौन सी हरकतों के बाद उसे छोड़ देना ही बेहतर फैसला साबित होगा.

पार्टनर की इन आदतों को देखकर हो जाएं अलर्ट 1. लगातार झूठ बोलना

किसी भी रिलेशनशिप का आधार भरोसे पर टिका रहता है लेकिन जब पार्टनर को आपने इंटरेस्ट न रहे तो वो आपसे कई बाते छिपाने लगता/लगती है. ऐसा करना बिना झूठ का सहारा लिए मुमकिन नहीं है. इस तरह धीरे-धीरे साथ के दिमाग में शक पैदा होने लगता है. झूठ की वजह से रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है और आखिरकार अगल होना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है. 2. आपको इग्नोर करना

किसी भी रिलेशनशिप में खटास तब आनी शुरू हो जाती है जब आपका साथी आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देता है. किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे को वक्त देना जरूरी है अगर ऐसे ही इग्नोर करने का सिलसिला जारी रहे तो समझ जाएं कि उस पार्टनर को आपमें कोई दिलचस्पी नहीं क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी है. 3. आपका मजाक उड़ाना

अगर किसी शख्स ने आपको पसंद किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी तमाम अच्छाइयों पर गौर किया होगा. कभी-कभी रिश्ते में ऐसा मोड़ आता है जब पार्टनर को आपमें सिर्फ बुराइयां ही नदर आने लगती है जिसको लेकर वो आपका मजाक उड़ाने लगता/लगती है. अगर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर न बचा हो तो ऐसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं. बेहतर है कि आप इस पार्टनर को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाएं.