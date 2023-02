Relationship Tips: जब पार्टनर करने लगे ब्रेकअप की बात, तो इस तरह बदलें उनका मूड

When Your Partner Talking About Breakup: प्यार की शुरुआत आमतौर पर काफी खुशनुमा होती है, लेकिन कई बार एक वक्त ऐसा आता है जब रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगती है. आपको एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं है, और ये साथ अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ऐसे में बेकअप का ख्याल आने लगता है. रिलेशनशिप तोड़ना परेशान करने वाला सबब बन सकता है. अगर आपके पार्टनर के मन में भी दूर जाने का ख्याल आ रहा है, तो बिना देरी किए ये 5 काम करें.

1. वजह का पता लगाएं

सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पार्टनर आखिर किस वजह से ब्रेकअप की बात छेड़ रहा है, अगर कुछ चीजें बदलने से रिश्ता टूटने से बच सकता है, तो हर मुमकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए. अगर गलती आपकी तरह से हो रही है तो इसे तुरंत सुधार लें. 2. बड़े प्यार से बात करें

बड़े से बड़ा मसला प्यार के जरिए सुलझाया जा सकता है, अगर आप अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो इसके लिए आप उनसे बड़े प्यार से बात करें. कहते हैं कि बात करने से बात बनती है. शायद ये फॉर्मुला आपके काम आ जाए. 3. क्वालिटी टाइम स्पेंड करें

अक्सर काम या जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में आप पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते. अगर वो ब्रेकअप की बात कर रहा/रही है, तो ऐसे में आप वीक ऑफ के दिन उनके साथ फुर्सत के पल बिता सकते हैं, कहीं शॉर्ट ट्रिप पर चलें जाए, इससे एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा. 4. पार्टनर के मन में झांके

आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार है, तो इसका मतलब आपकी कोशिश रंग ला सकती है, लेकिन अगर रिश्ते बचाने की बात वो इंसान सुनना ही नहीं चाहता तो ऐसे रिलेशन को बचाया नहीं जा सकता. 5. रिलेशनशिप में रहने के लिए फोर्स न करें

किसी भी इंसान से जबरदस्ती प्यार नहीं कराया जा सकता है, आप किसी बात के लिए उसे फोर्स न करें और न ही रिश्ते में बने रहने के लिए गिड़गिड़ाएं. हां आप समझदारी से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे