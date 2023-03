Relationship Tips: क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं? भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना टूट जाएगा रिश्ता

Mistakes You Are Making In Your Long Distance: किसी के साथ दूर रहते हुए रिश्ता निभाने को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहा जाता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आज के समय में काफी आम बात है. लेकिन ऐसे रिश्ते को मेंटेन करना बेहद चुनौतियों से भरा होता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में लोगों की धारणा है कि ये अधिक वक्त तक चल नहीं पाता है और रिश्ते में छोटी छोटी बातों को लेकर दरार आ जाती है. ऐसे रिश्ते में शक की गुंजाइश बहुत अधिक होती है जिससे ये रिश्ता आसानी से टूट सकता है. अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिनको सही समय पर आजमाकर आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Mistakes You Are Making In Your Long Distance) लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए.....

शक न करें कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में शक को हावी न होने दें क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है. शक किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह खा जाता है. ऐसे में जब भी आपके मन में पार्टनर को लेकर शक पैदा होने लगे तो आप शांति से उनसे इस बारे में बात करें और चीजों को क्लेयर करें. असुरक्षा की भावना न रखें जब भी किसी रिश्ते के बीच अगर असुरक्षा की भावना की भावना जन्म ले लेती है तो इससे रिश्ता कमजोर होने लगता है. अगर आप अपने पार्टनर को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इस भावना को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें. ऐसा हर वक्त सोचने से आप हर समय अपने पार्टनर को नेगेटिव ट्रीट करेंगे. झूठ बोलने से बचें अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहें हैं तो आप भूलकर कभी भी किसी बात को लेकर अपने पार्टनर से झूठ ना बोलें. अगर आप अपने लवर से झूठ बोलते हैं तो उनको सच्चाई पता चलने के बाद वो आप पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे. इससे आपके रिश्ता टूट सकता है. कंपेयर न करें अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कभी भी अपने रिश्‍ते को किसी दूसरे के रिश्ते के साथ कंपेयर न करें. इससे आपको दुख और निराशा घेर लेंगे जिसका प्रभाव आपके रिश्ते पर काफी बुरा पड़ता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं