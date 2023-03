Relationship Tips: आपका पार्टनर मिस्टेक करने के बाद नहीं बोलता Sorry, कहीं ऐसी वजह तो नहीं?

Why Doesn't Your partner Say Sorry: रिलेशनशिप में रहना एक खूबसूरत अहसास होता है, आप चाहते कि कि पार्टनर से कभी जुदा न हों और ज्यादा से ज्यादा क्ववालिटी स्पेंड करने का मौका मिले. बेशुमार मोहब्बत होने के बावजूद कप्लस के बीच मनमुटाव और लड़ाई-झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन माफी मांग लेने से गिले शिकवे आसानी से दूर हो जाते है. आमतौर पर देखा गया है कि पुरुषों को आगे बढ़कर माफी मांगने में हिचकिचाहट होती है. आइए जानते हैं कि किन कारणों से आपका पार्टनर सॉरी नहीं बोलता.