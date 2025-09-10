Ramayana Story: कुंभकर्ण को कैसे मिला 6 महीने तक सोने का वरदान, किस गलती से हो गया ये अनर्थ!

Ramayana Mythological Story: रामायण की कथाओं में रावण के भाई कुंभकर्ण का भी जिक्र मिलता है. कहा जाता है कि उसका शरीर अत्यधिक बलशाली और विशाल था. वह अद्भुत पराक्रम और शक्ति के लिए जाना जाता था. उसमें एक विशेषता थी कि वह 6 महीने महीने सोता था और 6 महीने जागता था. हालांकि, उसकी इस विशेषता के पीछे इंद्र देव का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान कैसे और किससे प्राप्त हुआ. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने का वरदान कैसे मिला और किस गलती की वजह से ये अनर्थ हो गया.

कैसे मिला कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान?

कुंभकर्ण भी अपने भाइयों की तरह कठोर तपस्या में लीन हुआ था. उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने का अवसर दिया. कुंभकर्ण बल और सामर्थ्य में इतना प्रबल था कि वह देवताओं पर शासन करने की इच्छा रखता था. उसका विचार था कि वह "इंद्रासन" यानी देवराज इंद्र का सिंहासन मांगे और देवताओं पर अधिकार कर ले.

वरदान मांगते वक्त हुई बड़ी चूक

पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार, जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा, तब देवताओं को यह भय सताने लगा कि यदि इसे "इंद्रासन" मिल गया, तो वह तीनों लोकों में अजेय हो जाएगा. तब देवी सरस्वती ने उसकी जिह्वा पर प्रभाव डाल दिया. परिणामस्वरूप, वह "इंद्रासन" की जगह "निद्रासन" बोल बैठा. "निद्रासन" का अर्थ होता है- नींद का आसन. ऐसे में कुंभकर्ण को राजसिंहासन के स्थान पर गहरी नींद का वरदान प्राप्त हो गया.

कुंभकर्ण को मिला अनोखा वरदान

भगवान ब्रह्मा ने घोषणा की कि अब कुंभकर्ण हर बार छह महीने तक सोएगा और फिर सिर्फ छह महीने जाग सकेगा. इस तरह वह साल का आधा समय गहरी निद्रा में और आधा समय जागृत अवस्था में बिताने लगा.

वरदान का प्रभाव और परिणाम

कुंभकर्ण की यह स्थिति उसके लिए वरदान कम और अभिशाप ज्यादा सिद्ध हुई. वह जब सो जाता, तो रावण समेत पूरे राक्षस कुल के लिए बेकार हो जाता. उसकी अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता के बावजूद वह निरंतर कार्य नहीं कर पाता था. कहते हैं कि राम-रावण युद्ध के दौरान भी उसे जगाने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ा था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)