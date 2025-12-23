Advertisement
trendingNow13050989
Hindi Newsधर्मबुध ग्रह के 108 नाम मंत्रों का जाप कर पाएं वाणी बुद्धि और आर्थिक लाभ का आशीर्वाद, ये है बुध की अष्टोत्तर शतनामावली!

बुध ग्रह के 108 नाम मंत्रों का जाप कर पाएं वाणी बुद्धि और आर्थिक लाभ का आशीर्वाद, ये है बुध की अष्टोत्तर शतनामावली!

Budh Ashtottara Shatanamavali: किसी की कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत होना या कमजोर होना व्यक्ति की बुद्धि और उसके स्मरण शक्ति को बहुत ही गंभीरता से प्रभावित करती है. ऐसे में जरूरी है बुध को मजबूत करने के उपाय किए जाएं, इसके लिए बुध की अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ किया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budha Ashtottara Shatanamavali
Budha Ashtottara Shatanamavali

बुध अष्टोत्तर शतनामावली: किसी की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति जब मजबूत होती है तो व्यक्ति की बुद्धि स्मरण शक्ति तेज होती है. तार्किक विषयों में व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है और किसी बात को समझने की उसी औरो से अधिक शक्ति होती है. ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता इनका हथियार होता है. मजबूत बुध के प्रभाव से व्यक्ति व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाता है और वाणिज्य के साथ ही संचार के क्षेत्रों में एक के बाद एक सफलता की प्राप्त करता जाता है. ऐसे लोगों की वाणी आकर्षक होती है. ये लोग अपने शब्दों से किसी का भी दिल जीत लेते हैं. लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति पर बुध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगता है. बुध ग्रह की स्थिति जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर होता है या बुध ग्रह क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होता है तब व्यक्ति मानसिक रूप से खुद को कमजोर महसूस करने लगता है. गणित और तार्किक विषयों से भागने लगता है. कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. सोचने समझने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अपनी बातों को भी ऐसे लोग अच्छे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं. कमजोर बुध व्यापार में हानि और करियर में असफलता लाता है ऐसे में बुध को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए. इसके लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह के 108 नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं जिसे बुध की अष्टोत्तर शतनामावली कहते हैं. इसस व्यक्ति का संचार कौशल अच्छा होगा आर्थिक हानि रुक सकेगी और दरिद्रता दूर होने लगेगी.

||बुध की अष्टोत्तर शतनामावली||
बुध मंत्र
ૐ बुधाय नमः ।
ૐ बुधार्चिताय नमः ।
ૐ सौम्यय नमः ।
ૐ सौम्यचित्ताय नमः ।
ૐ शुभप्रदाय नमः ।
ૐ दृढव्रताय नमः ।
ૐ दृढफलाय नमः ।
ૐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ।
ૐ सत्यवासाय नमः ।
ૐ सत्यवचसॆ नमः ॥ 10 ॥
ૐ श्रेयसांपतयॆ नमः ।
ૐ अव्ययाय नमः ।
ૐ सोमजाय नमः ।
ૐ सुखदाय नमः ।
ૐ श्रीमते नमः ।
ૐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः ।
ૐ वेदविदे नमः ।
ૐ वेदतत्वज्ञाय नमः ।
ૐ वेदांतज्ञानभास्कराय नमः ।
ૐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥ 20 ॥
ૐ विदूषे नमः ।
ૐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।
ૐ ऋजवे नमः ।
ૐ विश्वानुकूलसंचारिणे नमः ।
ૐ विशेषविनयान्विताय नमः ।
ૐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।
ૐ वीर्यावते नमः ।
ૐ विगतज्वराय नमः ।
ૐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।
ૐ अनंताय नमः ॥ 30 ॥
ૐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।
ૐ बुद्धिमते नमः ।
ૐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।
ૐ बलिने नमः ।
ૐ बंधविमोचकाय नमः ।
ૐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।
ૐ वासवाय नमः ।
ૐ वसुधाधिपाय नमः ।
ૐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
ૐ वंद्याय नमः ॥ 40 ॥

ૐ वरेण्याय नमः ।
ૐ वाग्विलक्षणाय नमः ।
ૐ सत्यवते नमः ।
ૐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
ૐ सत्यसंधाय नमः ।
ૐ सदादराय नमः ।
ૐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ।
ૐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः
ૐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।
ૐ वश्याय नमः ॥ 50 ॥
ૐ वातांगिने नमः ।
ૐ वातरोगहृते नमः ।
ૐ स्थूलाय नमः ।
ૐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।
ૐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।
ૐ अप्रकाशाय नमः ।
ૐ प्रकाशात्मने नमः ।
ૐ घनाय नमः ।
ૐ गगनभूषणाय नमः ।
ૐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ 60 ॥
ૐ विशालाक्षाय नमः ।
ૐ विद्वज्जनमनोहराय नमः ।
ૐ चारुशीलाय नमः ।
ૐ स्वप्रकाशाय नमः ।
ૐ चपलाय नमः ।
ૐ चलितेंद्रियाय नमः ।
ૐ उदन्मुखाय नमः ।
ૐ मुखासक्ताय नमः ।
ૐ मगधाधिपतये नमः ।
ૐ हरये नमः ॥ 70 ॥
ૐ सौम्यवत्सरसंजताय नमः ।
ૐ सोमप्रियकराय नमः ।
ૐ महते नमः ।
ૐ सिंहादिरूढाय नमः ।
ૐ सर्वज्ञाय नमः ।
ૐ शिखिवर्णाय नमः ।
ૐ शिवंकराय नमः ।
ૐ पीतांबराय नमः ।
ૐ पीतवपुषे नमः ।
ૐ पीतच्छत्रध्वजांकिताय नमः ॥ 80 ॥
ૐ खड्गचर्मधराय नमः ।
ૐ कार्यकर्ते नमः ।
ૐ कलुषहारकाय नमः ।
ૐ आत्रेयगोत्रजाय नमः ।
ૐ अत्यंतविनयाय नमः ।
ૐ विश्वपावनाय नमः ।
ૐ चांपेयपुष्पसंकाशाय नमः ।
ૐ चरणाय नमः ।
ૐ चारुभूषणाय नमः ।
ૐ वीतरागाय नमः ॥ 90 ॥
ૐ वीतभयाय नमः ।
ૐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।
ૐ बंधुप्रियाय नमः ।
ૐ बंधमुक्ताय नमः ।
ૐ बाणमंडलसंश्रिताय नमः ।
ૐ अर्कशानप्रदेशस्थाय नमः ।
ૐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।
ૐ प्रशांताय नमः ।
ૐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।
ૐ प्रियकृते नमः ॥ 100 ॥
ૐ प्रियभाषणाय नमः ।
ૐ मेधाविने नमः ।
ૐ माधवासक्ताय नमः ।
ૐ मिथुनाधिपतयॆ नमः ।
ૐ सुधिये नमः ।
ૐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।
ૐ कामप्रदाय नमः ।
ૐ घनफलाशाय नमः ॥ 108 ॥

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 'दक्षिणी द्वारका' के नाम से प्रसिद्ध है साउथ का यह मंदिर, रथ उत्सव पर उमड़ते हैं लाखों भक्त!

और पढ़ें- Palmistry Cross Sign: हथेली पर बना मिस्टिकल क्रॉस क्या बताता है, धन प्राप्ति से जुड़ा इसका रहस्य जान हो जाएंगे हैरान!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Budh Ashtottara Shatanamavali

Trending news

'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान