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Mangal ke 108 naam: मंगलवार को करें मंगल देव के 108 नामों का जाप, गुस्सा होगा कम और बढ़ेगी शक्ति!

Mangal ke 108 naam: देवताओं के सेनापति मंगल देव देवी भूमि के पुत्र हैं. मंगल देव की विशेष कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन उनकी आराधना कर उनके 108 नामों का जाप यानी मंगल की अष्टोत्तर शतनामावली का जाप करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 06, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:43 PM IST
Mangal ke 108 naam: मंगलवार को करें मंगल देव के 108 नामों का जाप, गुस्सा होगा कम और बढ़ेगी शक्ति!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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