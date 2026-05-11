आज का पंचांग 11 मई 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल और शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 11 May 2026: आज ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण नवमी तिथि है और पंचक का दूसरा दिन है. इसके अलावा अडाल-विडाल योग भी बने हुए हैं. सोमवार का दिन होने से भगवान शिव के लिए व्रत रखें और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र आदि अर्पित करें. हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त में पूजा करने को विशेष फलदायी माना गया है. यहां देखें आज का पूरा पंचांग.

11 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang May 2026)

आज की तिथि - दोपहर 03:24 बजे तक ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण नवमी तिथि रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - सोमवार

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके अलावा सूर्य और शुक्र ग्रह एक-दूसरे से 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बनाएंगे. वहीं सूर्य मेष राशि में रहेंगे.

आज का नक्षत्र - 10 व 11 मई की मध्‍यरात्रि 12:50 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा.

आज के योग - आज अडाल-विडाल योग बना रहेगा. इसके अलावा 10 व 11 मई की मध्‍य रात्रि 02:08 बजे तक इंद्र योग रहेगा, फिर इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 05:51 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:54 बजे तक

चन्द्रोदय - सुबह 01:46 बजे तक

चन्द्रास्त - दोपहर 01:32 बजे तक

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

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आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:15 बजे से 05:03 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक

अमृत काल - शाम 06:04 बजे से 07:42 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाज - सुबह 07:29 बजे से 09:07 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 10:45 बजे से 12:23 बजे तक

कुलिक - दोपहर 02:01 बजे से 03:39 बजे तक

दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:49 बजे से 01:41 बजे तक, दोपहर 03:25 बजे से शाम 04:18 बजे तक

वर्ज्यम् - सुबह 08:13 बजे से 09:52 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)