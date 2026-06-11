भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे शक्तिशाली कौन सा माना जाता है?

Most powerful Jyotirlingas: जब भी हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है. इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन सा है. इसका सीधा सा जवाब ये है कि आध्यात्मिक रूप से सभी 12 ज्योतिर्लिंग बराबर हैं.
हर एक ज्योतिर्लिंग में साक्षात शिव का वास है. किसी एक को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता. लेकिन कुछ ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग महत्व है. इनका इतिहास, भूगोल और तांत्रिक महत्व इन्हें बहुत खास बनाता है. इसी वजह से लोग इन्हें बहुत उग्र और जागृत मानते हैं.
सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, इसे बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है. इसके पीछे एक खास तांत्रिक कारण है. ये पूरे देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है. तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा को काल यानी मृत्यु की दिशा माना जाता है. भगवान शिव यहां स्वयं काल के भी काल बनकर बैठे हैं. इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है. मान्यता है कि जो महाकाल की शरण में आता है, उसका अकाल मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.
इसके बाद नाम आता है हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ का, केदारनाथ धाम का भौगोलिक और वैज्ञानिक महत्व हर किसी को हैरान कर देता है. यह मंदिर समुद्र तल से करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर है. साल 2013 में केदारनाथ में एक भयंकर आपदा आई थी. पूरी घाटी पानी में बह गई थी.
लेकिन मंदिर को खरोंच तक नहीं आई. एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी. विज्ञान भी इस बात को देखकर दंग रह गया कि इतनी भयंकर बाढ़ में यह ढांचा कैसे सुरक्षित रहा. लोग इसे शिव की असीम शक्ति का साक्षात प्रमाण मानते हैं.
अब बात करते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ की, काशी को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में गिना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काशी पूरी धरती से अलग है. यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है.
जब पूरी दुनिया में प्रलय आता है, तब भी काशी का विनाश नहीं होता. इतिहास गवाह है कि इस मंदिर पर कई बार हमले हुए. इसे कई बार तोड़ा गया. लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ. इसे शिव भक्तों की अटूट आस्था और इस जगह की दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है.
संक्षेप में कहें तो हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कहानी और ताकत है. कोई अपनी कठिन भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है, तो कोई अपने तांत्रिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. रामेश्वरम में श्रीराम ने खुद पूजा की थी, तो सोमनाथ का इतिहास समृद्धि से जुड़ा है.
भगवान शिव के सभी रूप अपने आप में पूर्ण और अनंत हैं. यह सिर्फ इंसानी नजरिया है कि हम उन्हें अलग अलग पैमानों पर देखते हैं. सच तो यह है कि सच्चे मन से आप जिस भी ज्योतिर्लिंग का ध्यान करेंगे, आपको वहीं सबसे अधिक शक्ति का अहसास होगा.
Disclaimer-प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.