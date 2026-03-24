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Hindi Newsधर्मराम नवमी पर जपें हनुमानजी के ये शक्तिशाली 12 नाम, संकट मोचन दसों दिशाओं से करेंगे रक्षा!

राम नवमी पर जपें हनुमानजी के ये शक्तिशाली 12 नाम, संकट मोचन दसों दिशाओं से करेंगे रक्षा!

12 Names Of Lord Hanuman: हनुमान जी के 12 नामों के जाप से भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है. रामनवमी के अवसर पर हनुमान नाम का जाप करना अधिक प्रभावशाली होता है. आइए इन नामों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:51 PM IST
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12 names of lord Hanuman
12 names of lord Hanuman

Hanuman Ji ke 12 naam: हनुमान जी के 12 नामों का जाप सच्चे मन से करें तो उम्र में वृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है इसके साथ ही भक्त सभी सुखों की प्राप्ति कर पाते हैं. हनुमान जी के 12 नामों का निरंतर जाप करना, विशेषकर राम नवमी के अति शुभ मौके पर हनुमान नाम जपना व्यक्ति के जीवन की विपत्तियों का नाश करता है. ऐसे भक्त की रक्षा हनुमानजी महाराज दसों दिशाओं से करते हैं.  हनुमान जी ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं और उनके सारे कष्‍ट, भय और दुखों का नाश करते हैं. भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से निकलने का रास्ता मिलता है और हनुमान जी उससे प्रसन्न रहते हैं. आइए हनुमान जी के 12 नामों को जानें व उसके लाभ भी जानें.

हनुमान जी के 12 प्रभावशाली नाम
1 ॐ हनुमान
2 ॐ अंजनी सुत
3 ॐ वायु पुत्र
4 ॐ महाबल
5 ॐ रामेष्ठ
6 ॐ फाल्गुण सखा
7 ॐ पिंगाक्ष
8 ॐ अमित विक्रम
9 ॐ उदधिक्रमण
10 ॐ सीता शोक विनाशन
11 ॐ लक्ष्मण प्राण दाता
12 ॐ दशग्रीव दर्पहा

हनुमान जी के 12 नामों के जाप की महिमा

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  • सुबह उठें और स्नान आदि कर हनुमान जी का ध्यान करें और फिर उनके 12 नामों को 11 बार बोलें. ऐसा करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

  • राम नवमी पर्व पर जो भी भक्त हनुमान जी के 12 नामों का जाप राम जी की पूजा करने के बाद करता है उसे अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति होती है.

  • जो भी भक्त दोपहर में हनुमान जी के 12 नामों का जाप करता है व धन पाने का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उनके पारिवारिक सुख बढ़ते हैं.

  • जो भी भक्त रात के समय हनुमान जी का ध्यान करते हैं उनके शत्रुओं का नाश होता है.

  • इसके अलावा सच्चे मन से किसी भी समय हनुमान जी के 12 नामों का निरंतर जाप करने से व्यक्ति पर हमेशा हनुमान जी की कृपा होती है. 

  • ऐसे भक्तों पर श्री हनुमानजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और दसों दिशाओं से उनकी रक्षा करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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