12,073 फीट ऊंचाई और गजब का ट्रेक... बादलों को चीरकर पहाड़ों के बीच खड़ा है पांडवों का बनाया ये अलौकिक शिव मंदिर

World Highest Shiva Temple: तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है. ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से करीब 3,680 मीटर यानी 12,073 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है. बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों के बीच बना यह मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है. तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में शामिल है और भगवान शिव को समर्पित है. कठिन पहाड़ी रास्तों के बावजूद हर साल हजारों लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

भगवान शिव की तलाश में निकले थे पांडव

धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले थे. भगवान शिव उनसे नाराज होकर अलग-अलग स्थानों पर छिप गए थे. मान्यता है कि तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थीं. इसी कारण यहां मंदिर की स्थापना हुई. माना जाता है कि बाद में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था. कई लोग इसे हजारों साल पुराना मंदिर मानते हैं.

महीनों तक जमी रहती है बर्फ...

तुंगनाथ मंदिर सिर्फ आस्था के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां साल के कई महीनों तक बर्फ जमी रहती है. सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है. उस दौरान भगवान की पूजा पास के दूसरे मंदिर में की जाती है. स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह पर आज भी दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य बेहद अद्भुत दिखाई देता है. यही वजह है कि ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं.

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साफ दिखाई देती हैं हिमालय की चोटियां

मंदिर की वास्तुकला भी काफी खास मानी जाती है. पत्थरों से बना यह प्राचीन मंदिर पहाड़ों के बीच मजबूती से खड़ा दिखाई देता है. यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ती है. मंदिर के आसपास का शांत वातावरण लोगों को आध्यात्मिक अनुभव कराता है. यहां से हिमालय की कई ऊंची चोटियां भी साफ दिखाई देती हैं. यही प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान को और ज्यादा खास बना देती है.

कैसे जा सकते हैं?

तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड के चोपता पहुंचना होता है. चोपता से मंदिर तक करीब 3 से 4 किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ता है. यह रास्ता पहाड़ों और घास के मैदानों से होकर गुजरता है. गर्मियों और मानसून के बाद का समय यहां यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए चोपता आसानी से पहुंचा जा सकता है. तुंगनाथ मंदिर आज भी आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम माना जाता है.

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