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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: गुरु प्रदोष व्रत पर शुक्र का गोचर, बन रहा आयुष्‍मान और प्रीति योग, पढ़ें 14 मई 2026 का पंचांग

Aaj Ka Panchang: गुरु प्रदोष व्रत पर शुक्र का गोचर, बन रहा आयुष्‍मान और प्रीति योग, पढ़ें 14 मई 2026 का पंचांग

आज का पंचांग 14 मई 2026 : ज्‍येष्‍ठ महीने का पहला प्रदोष व्रत आज 14 मई, गुरुवार को रखा जाएगा. साथ ही आज धन-समृद्धि के दाता ग्रह शुक्र गोचर करके बुध की राशि मिथुन में आ रहे हैं. देखें 14 मई 2026 का पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 14, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Panchang: गुरु प्रदोष व्रत पर शुक्र का गोचर, बन रहा आयुष्‍मान और प्रीति योग, पढ़ें 14 मई 2026 का पंचांग

पंचांग : मई महीने का पहला प्रदोष व्रत 13 मई, गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा. आज ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथि है. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का विधान है इसलिए प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा. गुरुवार का दिन होने से इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा. 

साथ ही ज्‍योतिष के अनुसार आज धन, वैभव, भौतिक सुख देने वाले शुक्र ग्रह गोचर करके मिथुन राशि में आ रहे हैं. यह गोचर बहुत खास है. इसके अलावा आज आयुष्‍मान योग और प्रीति योग का संयोग भी बन रहा है. देखें आज 14 मई का पूरा पंचांग. 

14 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 14 May 2026)   

आज की तिथि - 14 मई की सुबह 11:20 बजे तक द्वादशी तिथि रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. 

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आज का वार - गुरुवार 

आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और शुक्र मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. इसके अलावा गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 14 मई की रात 10:33 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - शाम 05:53 बजे तक प्रीति योग और फिर आयुष्‍मान योग रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग से बेहद खतरनाक होते हैं ये लोग, इन्हें समझना नहीं आसान

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:50 बजे 
सूर्यास्त - शाम 06:56 बजे
चन्द्रोदय - तड़के सुबह 03:29 बजे
चन्द्रास्त - शाम 04:27 बजे 
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:13 बजे से 05:01 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - रात 08:19 बजे से 09:48 बजे तक 

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 02:01 बजे से 03:39 बजे तक 
यम गण्ड - सुबह 05:50 बजे से 07:28 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:06 बजे से 10:44 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:12 बजे से 11:04 बजे तक, दोपहर 03:26 बजे से 04:19 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 11:25 बजे से देर रात 12:54 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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