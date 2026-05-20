1600 साल पुराना गुफा मंदिर, जहां 'दाईं सूंड' वाले गणेश जी दूर करते हैं गंभीर बीमारियां; जानें पिल्लैयारपट्टी का रहस्य!

Karpaga Vinayagar Temple: तमिलनाडु का 1600 साल पुराना कर्पगा विनायक मंदिर अपनी अद्भुत गुफा शैली, 6 फीट ऊंची दाईं सूंड वाली गणेश मूर्ति और प्राचीन तमिल शिलालेखों के लिए जानी जाती है. पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, पांड्य राजाओं द्वारा निर्मित इस चमत्कारी मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं और गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है.
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Karpaga Vinayagar Temple: तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित कर्पगा विनायक मंदिर देश के सबसे प्राचीन गणेश मंदिरों में गिना जाता है. ये मंदिर पिल्लैयारपट्टी गांव में बना हुआ है. चेन्नई से इसकी दूरी करीब 400 किलोमीटर है. मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यहां उन्हें कर्पगा विनायक के रूप में पूजा जाता है. दक्षिण भारत में इस मंदिर की काफी मान्यता है. हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, इसलिए इसकी बनावट लोगों को पहली नजर में ही आकर्षित करती है. यहां का शांत वातावरण भक्तों को अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है.
इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर करीब 1600 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है. कई मान्यताओं में इसकी उम्र इससे भी ज्यादा बताई जाती है. माना जाता है कि इसका निर्माण पांड्य राजाओं के समय हुआ था. मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहां भगवान गणेश की मूर्ति पत्थर को काटकर बनाई गई है. ये मूर्ति लगभग 6 फीट ऊंची है और इसे गुफा मंदिर शैली में तैयार किया गया है. भगवान गणेश की सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है. दक्षिण भारत में ऐसी मूर्तियां बहुत कम देखने को मिलती हैं.
इस मंदिर से कई रहस्यमयी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है. खासकर शिक्षा, व्यापार और विवाह से जुड़ी परेशानियों के लिए लोग यहां पूजा करने आते हैं. मंदिर में होने वाली विशेष गणेश चतुर्थी पूजा काफी प्रसिद्ध है. उस समय यहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. मान्यता है कि कर्पगा विनायक भक्तों के जीवन की बाधाएं दूर करते हैं. साथ ही कहा जाता है कि यहां आने वाले गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी राहत मिल जाता है. यही वजह है कि लोग किसी नए काम की शुरुआत से पहले यहां आकर आशीर्वाद लेते हैं.
मंदिर की वास्तुकला भी बेहद खास मानी जाती है. यहां प्राचीन तमिल शिलालेख और पत्थरों पर की गई नक्काशी आज भी देखी जा सकती है. मंदिर परिसर में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं. पत्थरों पर बनी कलाकृतियां उस समय की कला और संस्कृति को दिखाती हैं. कई इतिहासकार और शोधकर्ता भी इस मंदिर को देखने पहुंचते हैं. यहां का दीपोत्सव और धार्मिक आयोजन भी लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहते हैं.
अगर यहां जाने की बात करें तो सबसे नजदीकी बड़ा शहर कराईकुडी है. वहां से सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पिल्लैयारपट्टी पहुंचा जा सकता है. मदुरै एयरपोर्ट यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहीं कराईकुडी रेलवे स्टेशन भी मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है. सड़कें अच्छी होने की वजह से बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है. तमिलनाडु घूमने आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करते हैं. यहां आकर लोगों को आस्था, इतिहास और दक्षिण भारतीय संस्कृति तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है.
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