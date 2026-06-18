Aaj Ka Panchang: आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि है. शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है. वहीं ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को धर्म-शास्त्रों में प्रद्युम्न चतुर्थी कहा गया है. इस दिन भगवान गणेश के लिए व्रत रखने, पूजा करने से विघ्न दूर होते हैं.
वहीं आज 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बनने से खरीदारी करना भी बहुत शुभ रहेगा. वहीं द्रिक पंचांग और प्रोकेरला पंचांग के अनुसार सुबह 11:32 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा. देखें 18 जून 2026, गुरुवार का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - शाम 06:58 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज का व्रत-त्योहार - प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी. (संबंधित खबर: प्रद्युम्न चतुर्थी पर गुरु पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि)
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और गुरु के साथ मिलकर गजकेसरी राजयोग बनाएंगे. वहीं गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. (संबंधित खबर: पुष्य नक्षत्र में गुरु का महायोग, 5 राशियों को धन-सफलता मिलने के योग, 3 पर बढ़ेगा काम का बोझ)
आज का नक्षत्र - सुबह 11:32 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 05:35 बजे तक व्याघात योग बनेगा और उसके बाद हर्षण योग रहेगा.
सर्वार्थ सिद्धि योग - सुबह 11:32 बजे तक रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:10 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 08:55 बजे
चन्द्रास्त - रात 10:29 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक
अमृत काल - सुबह 05:40 बजे से 07:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:54 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:08 बजे से 03:49 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 05:45 बजे से 07:26 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:06 बजे से 10:47 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:13 बजे से 11:07 बजे तक, दोपहर 03:35 बजे से 04:29 बजे तक
वर्ज्यम् - देर रात 11:34 बजे से 01:04 बजे तक
वणिज - 17 जून की रात 09:39 बजे से 18 जून की सुबह 08:14 बजे तक
विष्टि - सुबह 08:14 बजे से शाम 06:59 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)