Gupt Navratri 2026 : माघ गुप्‍त नवरात्रि शुरू, आज घटस्‍थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि भी जानें

Gupt Navratri 2026 : माघ गुप्‍त नवरात्रि शुरू, आज घटस्‍थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि भी जानें

Gupt Navratri kab se hain : 19 जनवरी से गुप्‍त नवरात्रि शुरू हो गई हैं, जो कि 27 जनवरी 2026 तक चलेंगी. आज 19 जनवरी 2026 को गुप्‍त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए घटस्‍थापना की जाएगी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:57 AM IST
Gupt Navratri 2026 : माघ गुप्‍त नवरात्रि शुरू, आज घटस्‍थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि भी जानें

Gupt Navratri 2026 January : नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं और साल 2026 की पहली नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू हो गई हैं, जो कि गुप्‍त नवरात्रि हैं. माघ महीने की नवरात्रि गुप्‍त नवरात्रि होती हैं, जिनमें 19 महाविद्याओं की पूजा की जाती है. गुप्‍त नवरात्रि तंत्र-मंत्र साधना के लिए विशेष होती हैं. इस समय में की गई जप-तप, साधना जीवन की सारी बाधाएं दूर करती है. इस साल माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से 27 जनवरी तक रहेंगी. 26 जनवरी को गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी तिथि रहेगी. वहीं 28 जनवरी को गुप्‍त नवरात्रि का पारण किया जाएगा. 

गुप्‍त नवरात्रि 2026 घटस्‍थापना मुहूर्त 

गुप्‍त नवरात्रि के पहले दिन घटस्‍थापना की जाती है. माघी गुप्‍त नवरात्रि पर घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 07 बजकर 14 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक है. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट के बीच है. इन 2 शुभ योगों में कलश स्‍थापना करना शुभ रहेगा. 

गुप्‍त नवरात्रि और प्रत्‍यक्ष नवरात्रि में अंतर 

गुप्‍त नवरात्रि में पूजा और तप साधना को गोपनीय रखा जाता है. वही प्रत्‍यक्ष नवरात्रि में सात्विक पूजा-पाठ किया जाता है. वहीं गुप्‍त नवरात्रि तंत्र-मंत्र और रहस्‍यमयी विद्याओं की सिद्धि पाने के लिए विशेष रहती हैं. मान्यता है कि गुप्‍त नवरात्रि में तप साधना को जितना गुप्त रखा जाता है, उतनी ही अधिक सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है.

गुप्‍त नवरात्रि पूजा विधि 

गुप्‍त नवरात्रि के पहले दिन विधि-विधान से चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह घटस्‍थापना करें. इसके लिए सुबह स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. माता की चौकी सजाएं. मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो के आगे कलश स्‍थापना करें. मातारानी को चुनरी, श्रृंगार और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं. भोग लगाएं. मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें. दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. 9 दिन तक सुबह-शाम माता की आरती उतारें और उन्हें भोग लगाएं. गुप्‍त नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, तो दशमी तिथि को व्रत का पारण करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

