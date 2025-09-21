Shardiya Navratri 2025 1st Day: नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना, जानें पूजा विधि, भोग और घटस्थापना मुहूर्त!

First day of Shardiya Navratri 2025: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व है. इस पर्व पर माता के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है यानी नौ देवियों की आराधना की जाती है. 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्री की शुरूआत हो रही है. इस तरह 22 सितंबर को मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी. आइए जानें माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है. पहले दिन घटस्थापना का क्या मुहूर्त है और इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने की सही विधि क्या है.

मां शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है

सनातन शास्त्रों की मानें तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री दयालु और कृपालु हैं जो हमेशा अपने भक्तों पर ममता और कृपा बरसाती रहती हैं. मां दो भुजाधारी है जिनके एक हाथ में त्रिशूल व दूसरे हाथ में पुष्प है और बैल की सवारी करती हैं. माता की कृपा से ही भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. मां शैलपुत्री के मुखमंडल पर तेज है. माता तीनों लोकों का कल्याण करती हैं. मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने वाले साधक साहसी होते हैं उनका मन पवित्र होता जाता है. उनके कष्ट दूर होते हैं.

घटस्थापना का मुहूर्त

नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना किया जाता है जिसे घटस्थापना भी कहते हैं.नवरात्रि की शुरुआत शुभ मुहूर्त के अनुसार ही कलश स्थापना करने का विधान है. कलश स्थापना करते हुए देवी मां का आह्वान किया जाता है. पंचांग की मानें तो शारदीय नवरात्रि पर इस बार 22 सितंबर 2025 को घट स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त हैं.

पहला मुहूर्त- सुबह 06:09 बजे से लेकर सुबह 08:06 बजे तक.

दूसरा मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

Add Zee News as a Preferred Source

मां शैलपुत्री की पूजा विधि

ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर की साफ-सफाई कर स्नान आदि कर लें.

मां शैलपुत्री को प्रणाम कर उनका ध्यान करें.

घर में गंगाजल छिड़कें.

अब अंजिल में जल लें और आचमन करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें.

लाल रंग के कपड़े पहनें और सूर्य देव को अर्घ्य दें.

पूजा घर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां की प्रतिमा या चित्र स्थापिक करें.

विधि विधान से कलश स्थापित करें और मां का आह्वान करके उनकी पूजा शुरू करें.

अब माता की आराधना करते हुए उन्हें भोग अर्पित करें और आरती करें.

मां शैलपुत्री का प्रिय भोग

नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है और इस दिन मातारानी को प्रसन्न करना है तो शुद्ध और सात्विक भोग का भोग माता को अर्पित करें. मां को गाय के दूध से बनी खीर प्रिय है और सफेद रंग की मिठाई रसगुल्ला, मलाई बर्फी जैसी चीजें अर्पित करें. पूजा संपन्न होने पर माता को चढ़ाया भोग भक्तों में प्रसाद के रूप अर्पित करें. घर में सुख-समृद्धि का आगमन होगा.

मां शैलपुत्री मंत्र

पूजा के समय मां शैलपुत्री का ध्यान करें और माता को समर्पित मंत्रों का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा प्राप्त होगा. नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के निमित्त इस मंत्र का जाप करें.

“या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥”

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के प्रथम दिन ही मातारानी होंगी प्रसन्न, मन को शांत कर जप लें ये चमत्कारी मंत्र, सिद्ध होंगे हर काम!