Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि पर करें ये आसान उपाय, शिवजी की कृपा से चमक उठेगी किस्मत

 Masik Shivratri 2025 Date Upay: हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि 18 दिसंबर को है. ऐसे में आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और शिवजी की कृपा पाने के 5 आसान उपाय.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:24 PM IST
Masik Shivratri 2025: हिन्दू धर्म में भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए मासिक शिवरात्रि का दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और निष्काम भाव से शिव पूजन करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं. हिंदू पंचांग के मुताबिक, दिसंबर में आने वाली शिवरात्रि साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि है. परंपरा के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना और विशेष उपाय करने पर उनका खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है. चूंकि, आने वाली शिवरात्रि इस साल की आखिरी मासिक शिवारात्रि है, इसलिए इस दिन विशेष उपाय करने से देवाधिदेव महादेव जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन उपायों को करने से शिवजी की असीम कृपा प्राप्त होगी.

मासिक शिवरात्रि 2025 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 17 दिसंबर 2025 को देर रात 02 बजकर 32 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 19 दिसंबर 2025 को सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर होगी. ऐसे में उदयातिथि और निशिता काल के अनुसार, साल की अंतिम मासिक शिवरात्रि का व्रत और विशेष पूजन 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा.

पंचामृत अभिषेक और मंत्र जाप

साल 2025 की आखिरी मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का पूर्ण अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है. इस दौरान जल में दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर 'पंचामृत' तैयार करें और शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा और श्वेत पुष्प चढ़ाते हुए "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप लगातार करते रहें.

सफलता के लिए करें कौड़ी का महाउपाय

अगर आपके बनते हुए कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो इस दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद चंदन से 'ॐ' लिखें. इसके बाद शिवलिंग पर एक अभिमंत्रित कौड़ी अर्पित करें. पूजा समाप्त होने के बाद उस कौड़ी को प्रसाद स्वरूप लेकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें. मान्यता है कि इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं.

आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए 

धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इस साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि के दिन 11 बेलपत्र लें. प्रत्येक बेलपत्र पर सफेद या पीले चंदन से "ॐ नमः शिवाय" लिखें और उन्हें श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाएं. यह उपाय दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है.

मनोकामना पूर्ति के लिए 

मासिक शिवरात्रि की मध्यरात्रि (निशिता काल) में भगवान शिव की ऊर्जा सबसे अधिक जागृत होती है. इस समय मंदिर या घर के पूजन स्थल पर दीप जलाकर अपनी विशेष मनोकामना भोलेनाथ के सामने रखें और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें. कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर ऐसा करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं.

दान-पुण्य के कार्य

सनातन धर्म में दान के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है. ऐसे में साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि के अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, सफेद वस्त्र या मौसमी फलों का दान करें. साथ ही किसी मंदिर में ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दें. ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Masik Shivratri 2025

