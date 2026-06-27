Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /27 June 2026 Panchang: शनि प्रदोष पर पाएं शिव जी और शनि देव की डबल कृपा, देखें पूजा मुहूर्त समेत आज का पंचांग

27 June 2026 Panchang: शनि प्रदोष पर पाएं शिव जी और शनि देव की डबल कृपा, देखें पूजा मुहूर्त समेत आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 27 june 2026: आज शनि प्रदोष व्रत है, जिसे शनि त्रयोदशी भी कहते हैं. जिससे यह शिव जी और शनि देव दोनों की कृपा पाने के लिए विशेष है. देखें आज 27 जून 2026, शनिवार का पंचांग.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 27, 2026, 05:05 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:06 AM IST
27 June 2026 Panchang: शनि प्रदोष पर पाएं शिव जी और शनि देव की डबल कृपा, देखें पूजा मुहूर्त समेत आज का पंचांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या शोएब अख्तर भी LeT से जुड़े हैं? भाई के जनाजे नमाजा में नजर आए खूंखार आतंकी
india-pakistan news15 min ago
2
Career Rashifal50 min ago
3
Rashifal1 hr ago
4
west bengal news in hindi3 hrs ago
5
India-Pakistan News in Hindi3 hrs ago