/27 June 2026 Panchang: शनि प्रदोष पर पाएं शिव जी और शनि देव की डबल कृपा, देखें पूजा मुहूर्त समेत आज का पंचांग

27 June ka Panchang: प्रदोष व्रत शिवजी को समर्पित है और शनिवार का दिन कर्मफलदाता शनि देव को समर्पित है. 27 जून 2026, शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ने से इसे शनि प्रदोष कहा जाएगा. हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है.
यह जून महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है. शनि देव स्वयं शिव जी के भक्त हैं और शिव जी के भक्तों को ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं. लिहाजा शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या झेल रहे लोग आज शिव जी की पूजा करें. साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. देखें आज कौनसे शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं.
आज का वार - शनिवार.
आज का व्रत- त्योहार - शनि प्रदोष व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचरण करेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 10:11 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - दोपहर 12:32 बजे तक साध्य योग रहेगा और इसके बाद शुभ योग शुरू होगा.
सूर्योदय - 5:47 AM
सूर्यास्त - 7:12 PM
चन्द्रोदय - Jun 27 5:17 PM
चन्द्रास्त - Jun 28 3:58 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - 04:11 AM – 04:59 AM
अमृत काल - 10:29 AM – 12:17 PM
अभिजीत मुहूर्त - 12:03 PM – 12:56 PM
राहुकाल - सुबह 09:08 बजे से 10:49 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:10 बजे से 03:51 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:47 बजे से 07:28 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:34 बजे से 08:28 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 04:28 बजे से 06:16 बजे तक
कौलव - सुबह 11:32 बजे तक
तैतिल - 27 जून की सुबह 11:32 बजे से 27 व 28 जून की रात 12:43 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)