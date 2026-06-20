Ancient temple: भारत की माटी का इतिहास इतना समृद्ध है कि यहां की हर ईंट और पत्थर कोई न कोई कहानी बयां करते हैं. हमारे देश के कोने कोने में ऐसे प्राचीन मंदिर और इमारतें बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें देखकर आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी दांतों तले उंगली दबा लेती है. मगर अफसोस, समय की मार, देखरेख की कमी और विदेशी हमलावरों की बर्बरता ने हमारी कई नायाब विरासतों को बर्बाद कर दिया.
जो मंदिर कभी अपनी बेजोड़ वास्तुकला और चमत्कारी नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में पूजे जाते थे, वे आज गुमनामी के अंधेरे में महज एक उजाड़ खंडहर बनकर रह गए हैं. इन धरोहरों की दर्दभरी दास्तां आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुराने दस्तावेजों में दफन है.
इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है कश्मीर के अनंतनाग में शान से खड़े मार्तंड सूर्य मंदिर का. आठवीं सदी के दौरान कार्कोट राजवंश के प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने इस आलीशान मंदिर की नींव रखी थी. कश्मीर के महान लेखक कल्हण ने अपनी मशहूर ऐतिहासिक किताब राजतरंगिणी में इस मंदिर के वैभव और खूबसूरती की जमकर तारीफ की है.
ये मंदिर भारतीय वास्तुकला का ऐसा नायाब नमूना था कि इसकी भव्यता देखकर लोग दंग रह जाते थे. मगर चौदहवीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह मीरी की क्रूर नजर इस पर पड़ी और उसके आदेश पर इस पूरे मंदिर को बेरहमी से तहस नहस कर दिया गया. आज कश्मीर की वादियों में यह मंदिर सिर्फ विशाल पत्थरों का एक खामोश ढेर बनकर रह गया है.
थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें, तो तमिलनाडु में वास्तुकला का एक और अजूबा थलावनूर पल्लव गुफा मंदिर के रूप में दिखाई देता है. सातवीं शताब्दी में पल्लव वंश के महान शासक महेंद्रवर्मन प्रथम ने किसी ईंट या गारे से नहीं, बल्कि एक पूरी विशाल चट्टान को भीतर से काटकर इस चमत्कारी गुफा मंदिर को शक्ल दी थी.
इस दौर की बेहतरीन नक्काशी और अद्भुत इतिहास को समझने के लिए मशहूर इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री की लिखी किताब ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को सबसे प्रामाणिक माना जाता है. यह गुफा मंदिर पल्लव राजाओं के कला प्रेम का जीता जागता सुबूत था, लेकिन समय के साथ सही देखरेख न होने की वजह से यह अनमोल कलाकृति अब धीरे धीरे अपना वजूद खोती जा रही है.
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी के पास बसे एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन कस्बे एरच की. धार्मिक और पौराणिक कथाओं की मानें तो एरच वही ऐतिहासिक धरती है, जो सतयुग और द्वापर के दौर में अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी. इस पूरे इलाके के प्राचीन इतिहास और यहां बिखरे पड़े पुरातात्विक अवशेषों का ब्यौरा अठारहवीं सदी के महान पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में डिटेल से मिलता है.
यहां मौजूद प्राचीन मंदिर की बनावट कभी बेहद एडवांस और चमत्कारी हुआ करती थी. मगर कलयुग के आते आते, विदेशी आक्रांताओं के हमलों और सरकारों की अनदेखी ने इस बेहद पवित्र और ऐतिहासिक स्थान को एक वीरान खंडहर में तब्दील कर दिया.
ये तीनों मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि वक्त भले ही कितना भी क्रूर क्यों न रहा हो, वह हमारी संस्कृति की आत्मा को कभी नहीं कुचल पाया. आज भले ही इन मंदिरों की दीवारें टूट चुकी हैं, पत्थरों की चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन इनके मलबे में आज भी हमारे पूर्वजों की कला और भारत का गौरवशाली अतीत सांस ले रहा है.
अब ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम किताबों और इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी इस विरासत को पहचानें. इन ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना और अपनी आने वाली पीढ़ी को इनके गौरव से रूबरू कराना बेहद जरूरी है, ताकि हमारे अतीत के ये पन्ने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास से ओझल न हो जाएं.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)