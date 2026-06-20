Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /इतिहास के पन्नों में दफन भारत के 3 चमत्कारी मंदिर, जिनकी बेजोड़ वास्तुकला को वक्त ने बना दिया खंडहर

इतिहास के पन्नों में दफन भारत के 3 चमत्कारी मंदिर, जिनकी बेजोड़ वास्तुकला को वक्त ने बना दिया खंडहर

Ancient temple: मार्तंड सूर्य मंदिर, थलावनूर पल्लव गुफा मंदिर और एरच का प्राचीन मंदिर जैसे मंदिर जो समय के साथ साथ आज गुमनामी के अंधेरे में खोकर सिर्फ खंडहर बनकर रह गए हैं. आज हम इन मंदिरों के बारे में डिटेल से जानेंगे.

Written Byharsh singh
Published: Jun 20, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:44 PM IST
इतिहास के पन्नों में दफन भारत के 3 चमत्कारी मंदिर, जिनकी बेजोड़ वास्तुकला को वक्त ने बना दिया खंडहर

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इतिहास के पन्नों में दफन भारत के 3 चमत्कारी मंदिर, जिनकी बेजोड़ वास्तुकला को वक्त...
miraculous indian temples2 min ago
2
NEET Re-Exam 202613 min ago
3
Gold Silver rate today16 min ago
4
neet ug 202618 min ago
5
SSC Delhi Police Constable Result 2026 declared29 min ago