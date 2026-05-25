Hast Rekha: हथेली की स्वास्थ्य रेखा पर बने ये 3 निशान माने गए हैं अशुभ, देते हैं गंभीर बीमारी के संकेत

Palmistry Helath Line: हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली की रेखाएं न सिर्फ उम्र और भाग्य को दर्शाती है, बल्कि सेहत से जुड़ी बातों के लेकर भी खास संकेत देती है. किसी भी व्यक्ति की सेहत से जुड़ी बातों का पता हथेली में मौजूद स्वास्थ्य रेखा से लगाया जा सकता है. हथेली की स्वास्थ्य रेखा बीमारी को लेकर भी संकेत देती है. स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद तीन निशान ऐसे हैं, जो बीमारी से जुड़ी बातों को दर्शाती है. इसे जानकार स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को जानकर उसका उपचार किया जा सकता है. चलिए, अब जानते हैं कि हथेली की स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद कौन-कौन से निशान बीमारी के संकेत देते हैं.

किसे कहते हैं हथेली की स्वास्थ्य रेखा?

हथेली में जो जीवन रेखा से शुरू होकर बुध पर्वत यानी सबसे छोटी उंगली तक जाती है, उसे स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है. हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद आड़ी या तिड़छी छोटी-छोटी रेखाओं का होना अच्छा नहीं है. यह इस बात का संकेत है कि जातक की सेहत अच्छी नहीं है और वह स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करता रहेगा.

स्वास्थ्य रेखा पर ये निशान देते हैं अशुभ संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, स्वास्थ्य रेखा जंजीरनुमा होना भी अच्छा नहीं है. इसके अलावा यहां मौजूद द्वीप, क्रॉस या वर्ग के निशान बेहद अशुभ माने गए हैं. ये निशान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक को अचानक कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, जिससे उसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होगा. वहीं, अगर किसी जातक की हथेली की स्वास्थ्य रेखा गहरे लाल रंग की है, तो उसे दिल से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर स्वास्थ्य रेखा बीच में लाल है, तो व्यक्ति को जीवन भर सेहत से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है. जबकि, अगर यह रेखा आखिर में लाल रंग का दिखे, तो यह इस बात का संकेत है कि संबंधित जातक को सिर दर्द की समस्या परेशान करेगी.

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कैसी स्वास्थ्य रेखा होती है शुभ?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली में मौजूद स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ी नहीं है, व्यक्ति की उम्र लंबी होगी. जिस जातक की हथेली में स्वास्थ्य रेखा जितनी लंबी होगी, उसकी सेहत उतनी ही अच्छी और रोग रहित होगी. इसके अलावा अगर स्वास्थ्य रेखा से निकलकर एक से अधिक सहायक रेखा ऊपर की ओर जाए तो, यह व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का संकेत है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)