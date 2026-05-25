Advertisement
trendingNow13228466
Hindi Newsधर्मHast Rekha: हथेली की स्वास्थ्य रेखा पर बने ये 3 निशान माने गए हैं अशुभ, देते हैं गंभीर बीमारी के संकेत

Hast Rekha: हथेली की स्वास्थ्य रेखा पर बने ये 3 निशान माने गए हैं अशुभ, देते हैं गंभीर बीमारी के संकेत

Hast Rekha about Helath: इंसान की हथेली में मौजूद स्वास्थ्य रेखा को देखकर सेहत से जुड़ी कई अहम जानकारियां हासिल की जा सकती है. हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली की स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद कुछ निशान गंभीर बीमारी के संकेत देते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद कौन-से निशान बिमारी का संकेत देते हैं 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 25, 2026, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: हथेली की स्वास्थ्य रेखा पर बने ये 3 निशान माने गए हैं अशुभ, देते हैं गंभीर बीमारी के संकेत

Palmistry Helath Line: हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली की रेखाएं न सिर्फ उम्र और भाग्य को दर्शाती है, बल्कि सेहत से जुड़ी बातों के लेकर भी खास संकेत देती है. किसी भी व्यक्ति की सेहत से जुड़ी बातों का पता हथेली में मौजूद स्वास्थ्य रेखा से लगाया जा सकता है. हथेली की स्वास्थ्य रेखा बीमारी को लेकर भी संकेत देती है. स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद तीन निशान ऐसे हैं, जो बीमारी से जुड़ी बातों को दर्शाती है. इसे जानकार स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को जानकर उसका उपचार किया जा सकता है. चलिए, अब जानते हैं कि हथेली की स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद कौन-कौन से निशान बीमारी के संकेत देते हैं. 

किसे कहते हैं हथेली की स्वास्थ्य रेखा?

हथेली में जो जीवन रेखा से शुरू होकर बुध पर्वत यानी सबसे छोटी उंगली तक जाती है, उसे स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है. हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो स्वास्थ्य रेखा पर मौजूद आड़ी या तिड़छी छोटी-छोटी रेखाओं का होना अच्छा नहीं है. यह इस बात का संकेत है कि जातक की सेहत अच्छी नहीं है और वह स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करता रहेगा.

स्वास्थ्य रेखा पर ये निशान देते हैं अशुभ संकेत

 हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, स्वास्थ्य रेखा जंजीरनुमा होना भी अच्छा नहीं है. इसके अलावा यहां मौजूद द्वीप, क्रॉस या वर्ग के निशान बेहद अशुभ माने गए हैं. ये निशान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक को अचानक कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, जिससे उसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होगा. वहीं, अगर किसी जातक की हथेली की स्वास्थ्य रेखा गहरे लाल रंग की है, तो उसे दिल से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर स्वास्थ्य रेखा बीच में लाल है, तो व्यक्ति को जीवन भर सेहत से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है. जबकि, अगर यह रेखा आखिर में लाल रंग का दिखे, तो यह इस बात का संकेत है कि संबंधित जातक को सिर दर्द की समस्या परेशान करेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मणिबंध रेखा खोलती है किस्मत, धन और ऐश्वर्य से जुड़े कई राज, हस्तरेखा शास्त्र से जानिए  

कैसी स्वास्थ्य रेखा होती है शुभ?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली में मौजूद स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ी नहीं है, व्यक्ति की उम्र लंबी होगी. जिस जातक की हथेली में स्वास्थ्य रेखा जितनी लंबी होगी, उसकी सेहत उतनी ही अच्छी और रोग रहित होगी. इसके अलावा अगर स्वास्थ्य रेखा से निकलकर एक से अधिक सहायक रेखा ऊपर की ओर जाए तो, यह व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का संकेत है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना'
Twisha Sharma
'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना'
NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी
Jammu Kashmir
NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी
यूरोप दौरे से कहीं बड़ा था यह संदेश: एक दशक की परिणाम आधारित कूटनीति की झलक
PM Modi
यूरोप दौरे से कहीं बड़ा था यह संदेश: एक दशक की परिणाम आधारित कूटनीति की झलक
BJD को लगा बड़ा झटका, नवीन पटनायक के करीबी देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी
Debashish Samantaray
BJD को लगा बड़ा झटका, नवीन पटनायक के करीबी देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी
मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
Mumbai News
मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
सुप्रीम सुनवाई से ट्विशा को मिलेगा इंसाफ, SC ने कहा- CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच
Twisha Sharma Case
सुप्रीम सुनवाई से ट्विशा को मिलेगा इंसाफ, SC ने कहा- CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
Uniform Civil Code
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत