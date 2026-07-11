Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /साउथ के इन 3 मंदिरों में इंसानों जैसा बर्ताव करती हैं मूर्तियां, कहीं चलती है धड़कन तो कहीं आता है साक्षात पसीना!

साउथ के इन 3 मंदिरों में इंसानों जैसा बर्ताव करती हैं मूर्तियां, कहीं चलती है धड़कन तो कहीं आता है साक्षात पसीना!

दक्षिण भारत के तीन ऐसे अनोखे मंदिर जहां की मूर्तियों में धड़कन महसूस होने, गर्मी में पसीना आने और मूंछों के बाल प्राकृतिक रूप से बढ़ने के दावे आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jul 11, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:44 PM IST
साउथ के इन 3 मंदिरों में इंसानों जैसा बर्ताव करती हैं मूर्तियां, कहीं चलती है धड़कन तो कहीं आता है साक्षात पसीना!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश की उम्मीद के बीच बड़ा झटका, अचानक बादलों से खाली हुआ 80% भारत, अल नीनो नहीं...
Monsoon Update23 min ago
2
Ind vs Eng25 min ago
3
8th pay commission28 min ago
4
Virat Kohli43 min ago
5
Jammu and Kashmir48 min ago