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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: आज रखा जाएगा अधिकमास का पूर्णिमा व्रत, बन रहा शिव योग, पढ़ें 30 मई का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang: आज रखा जाएगा अधिकमास का पूर्णिमा व्रत, बन रहा शिव योग, पढ़ें 30 मई का पूरा पंचांग

30 मई का पंचांग : आज 30 मई 2026, शनिवार को अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा. वहीं स्‍नान-दान की पूर्णिमा कल यानी कि 31 मई को है. पढ़ें आज का पंचांग.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 30, 2026, 07:16 AM IST
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आज का पंचांग 30 मई 2026.
आज का पंचांग 30 मई 2026.

Aaj Ka Panchang 30 May 2026: आज अधिकमास का 14 वां दिन है. सुबह करीब 12 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहने के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी. लिहाजा अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत आज 30 मई 2026, शनिवार को रखा जाएगा. वहीं स्‍नान-दान की पूर्णिमा कल 31 मई 2026, रविवार को मानी जाएगी. आज एक ओर शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है, तो दूसरी तरफ भद्रा का साया भी रहेगा. वहीं शनिवार का दिन होने से शनि देव की पूजा करना शुभ फल देगा. देखें आज के सभी शुभ-अशुभ काल, नक्षत्र, ग्रह गोचर, सूर्योदय-चंद्रोदय समेत पूरा पंचांग. 

30 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 30 May 2026)   

आज की तिथि - सुबह 11:58 बजे तक ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल चतुर्दशी तिथि रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - शनिवार, 

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. 

आज का नक्षत्र - दोपहर 01:20 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - सुबह 04:35 बजे से शिव योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा. 

भद्रा काल - 30 मई की सुबह 11 बजकर 57 मिनट से प्रारंभ होगी और पूरे दिन रहेगी. 

(यह भी पढ़ें: वट पूर्णिमा व्रत मई में रखा जाएगा या जून में? जानिए सही तारीख और कन्‍फ्यूजन की वजह

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे 
सूर्यास्त - शाम 07:03 बजे
चन्द्रोदय - शाम 06:28 बजे
चन्द्रास्त - 31 मई की सुबह 05:14 बजे 

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक 
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
अमृत काल - सुबह 04:33 बजे से 06:20 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 09:04 बजे से 10:44 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:04 बजे से 03:43 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:45 बजे से 07:25 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:31 बजे से 08:24 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 05:49 बजे से 07:36 बजे तक 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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