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Hindi Newsधर्मचार धाम यात्रा 2026 शुरू, जानिए किस धाम में विराजते हैं कौन-से भगवान

चार धाम यात्रा 2026 शुरू, जानिए किस धाम में विराजते हैं कौन-से भगवान

4 Dham Yatra Details: उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले. जहां श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से दर्शन किए. जानिए इन 4 धामों में कौन-से भगवान विराजते हैं? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:49 AM IST
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उत्‍तराखंड के 4 धाम और उनके भगवान.
उत्‍तराखंड के 4 धाम और उनके भगवान.

4 Dham Bhagwan Name: हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा बेहद अहम है. साल 2026 के लिए उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा शुरू हो चुकी है. लेकिन बहुत लोगों को यह जानकारी नहीं है कि किस धाम में कौन-से देवता विराजते हैं. साथ ही भारत के 4 धाम कौन-से हैं और उत्तराखंड के 4 धाम कौन-से हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल जानकारी. 

भारत के 4 धाम और उत्तराखंड के 4 धाम

भारत के 4 धाम देश की 4 दिशाओं में स्थित हैं. यानी कि इन धामों की यात्रा करने से आप देश के चारों कोनों की यात्रा कर लेंगे. ये हैं - बद्रीनाथ धाम (उत्तराखंड), द्वारका धाम (गुजरात), जगन्‍नाथ पुरी (ओडिशा) और रामेश्‍वरम (तमिलनाडु). वहीं उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हैं. इन्‍हें छोटा चार धाम भी कहते हैं.   

(यह भी पढ़ें: बद्रीनाथ धाम का रहस्य! यहां सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, बंद मंदिर में भी जलती रहती है अखंड ज्योति)

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उत्तराखंड के 4 धाम और उनके भगवान 

यमुनोत्री - यह पवित्र नदी यमुना का उद्गम स्‍थान है. मान्‍यता है कि यहां स्‍नान करने से अकाल मृत्‍यु का भय दूर होता है. साथ ही यहां स्थित सूर्य कुंड का जल हमेशा गर्म रहता है, जो कि बेहद प्रसिद्ध है. 

गंगोत्री - यह पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्‍थल है. राजा भागीरथ के कठोर तप से गंगा नदी धरती पर अवतरित हुईं थीं, इसलिए इसे भागीरथी नदी भी कहते हैं. मान्‍यता है कि गंगोत्री में गंगा जल के स्‍पर्श मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है और मरने के बाद मोक्ष मिलता है. 

(यह भी पढ़ें: 27 अप्रैल से शुक्र बदलेंगे खेल, इन 3 राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, ये लोग कर सकते हैं बड़ी गलती

केदारनाथ - केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्‍योतिर्लिंगों में से एक है. भगवान शिव को समर्पित इस धाम को लेकर कहा जाता है कि यहां पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया था. यहां पहुंचने का मार्ग बेहद दुर्गम है. 

बद्रीनाथ धाम - ब्रदीनाथ धाम में भगवान विष्‍णु भगवान बद्रीनारायण के रूप में विराजते हैं. यह धाम वैष्‍णव परंपरा में बेहद अहम है. यह नर-नारायण की तपोस्‍थली है. यानी कि भगवान यहां तप कर रहे हैं इसलिए यहां की प्रकृति बेहद शांत है और अलौकिक अनुभव देने वाली है. मान्‍यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से व्‍यक्ति को जन्‍म-मृत्‍यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. 

बता दें कि इस साल 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन भक्‍तों ने यमुनोत्री, गंगोत्री में स्‍नान किए. 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों की ये 1 आदत बनती है सफलता की वजह, लेकिन जिंदगी में चुपचाप बढ़ाती है परेशानी

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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