Advertisement
trendingNow13049756
Hindi Newsधर्महिंदू धर्म के 4 स्तंभ कौन-कौन हैं, जानिए वेद-पुराण, उपनिषद और वेदांत में अंतर

हिंदू धर्म के 4 स्तंभ कौन-कौन हैं, जानिए वेद-पुराण, उपनिषद और वेदांत में अंतर

Pillars of Hinduism: हिंदू धर्म के चार प्रमुख आधार स्तंभ बताए गए हैं, जिनमें वेद-पुराण, उपनिषद और वेदांत शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेद-पुराण, वेदांत और उपनिषद में क्या अंतर होता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदू धर्म के 4 स्तंभ कौन-कौन हैं, जानिए वेद-पुराण, उपनिषद और वेदांत में अंतर

Vedas Puranas Upanishads and Vedanta: भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई को समझने के लिए इसके चार मुख्य स्तंभों- वेद, उपनिषद, वेदांत और पुराण का ज्ञान होना जरूरी है. ये सभी ग्रंथ एक ही आध्यात्मिक वृक्ष की टहनियां हैं, लेकिन इनका स्वरूप और उद्देश्य अलग-अलग है. अक्सर लोग वेद-पुराण, वेदांत और उपनिषद को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि इन सभी में अंतर होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में ज्ञान की अलग-अलग बातें बताई गई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हिंदू धर्म के चार आधारभूत स्तंभ कौन-कौन से हैं और वेद, पुराण, वेदांत और उपनिषद में में क्या अंतर है. 

ज्ञान का आदि और अनंत स्रोत है वेद 

वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और मूलभूत ग्रंथ हैं. 'वेद' का अर्थ है 'पवित्र ज्ञान'. इन्हें 'श्रुति' भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में गुरु-शिष्य परंपरा में इन्हें सुनकर याद रखा जाता था. वेदों को 'अपौरुषेय' माना गया है, जिसका मतलब है कि इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि साक्षात् ईश्वर ने की है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेदों की कुल संख्या है चार 

ऋग्वेद- यह सबसे पुराना वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए 1028 सूक्त (मंत्र) हैं.

सामवेद- इसे संगीत का मूल माना जाता है, इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है.

यजुर्वेद- इसमें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों का वर्णन है.

अथर्ववेद- इसमें औषधि, विज्ञान, मनोविज्ञान और दैनिक जीवन से जुड़े सूत्रों का संकलन है.

उपनिषद

उपनिषद वेदों का वह भाग हैं जो कर्मकांड से ऊपर उठकर 'ज्ञान' और 'दर्शन' की बात करते हैं. 'उपनिषद' का अर्थ है गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया गया सत्य. ये भारतीय दर्शन को एक ठोस आध्यात्मिक आधार प्रदान करते हैं. उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध पर चर्चा की गई है. वैसे तो इनकी संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन 13 उपनिषद मुख्य हैं, जिनमें ईश, केन, कठ और मुण्डक आदि प्रमुख हैं.

यह भी पढ़ें: कुंडली में कैसे बनता है 'धन योग'? बेशुमार ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि पाते हैं ऐसे लोग

वेदांत क्या है

'वेदान्त' का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत. यह उपनिषदों के ज्ञान को और अधिक स्पष्ट और निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है. इसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है.इसके प्रमुख आधार 'प्रस्थानत्रयी' हैं- उपनिषद, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र. वेदान्त मुख्य रूप से अद्वैत (सब कुछ एक ही ब्रह्म है) पर जोर देता है. आदि शंकराचार्य (अद्वैत), रामानुजाचार्य (विशिष्टाद्वैत) और मध्वाचार्य (द्वैत) जैसे महान संतों ने इसकी अलग-अलग व्याख्याएं दी हैं.

पुराण: कथाओं के माध्यम से धर्म की शिक्षा

जहां वेद और उपनिषद दार्शनिक और थोड़े कठिन हो सकते हैं, वहीं पुराणों को सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. इनमें इतिहास, परंपरा और धर्म को दिलचस्प आख्यानों में पिरोया गया है. पुराणों में सृष्टि की रचना, प्रलय, देवी-देवताओं के अवतार, ऋषियों की वंशावली और तीर्थस्थलों का महत्व बताया गया है. कुल 18 मुख्य पुराण हैं, जिनमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण अत्यंत लोकप्रिय हैं. ये हमें धर्म-अधर्म और कर्मफल की शिक्षा कहानियों के जरिए देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hinduism

Trending news

2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना