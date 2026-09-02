/जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं इस रंग के कपड़े, बरसेगी श्रीकृष्ण की कृपा और दूर होगी कंगाली!

इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी है, जिसे हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने-अपने घरों में कान्हा के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की खास पूजा करते हैं.
इस दिन भगवान के जन्म के बाद उनके मूर्ति को भव्य तरीके से सजाया जाता है, और बेहतरीन कपड़े पहनाए जाते हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कि वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक लड्डू गोपाल को कौन से कलर के कपड़े पहनाना अधिक फलदायी होगा.
वास्तु के जानकारों का मानना है कि सही रंग का चुनाव करने से घर में ना केवल खुशहाली आती है, बल्कि लड्डू गोपाल की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है.
जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पीले रंग के कपड़े पहनाना सबसे बेस्ट और शुभ होता है. ऐसा इसलिए बेहतर है क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, और उनको पीला रंग बहुत पसंद है.
ज्योतिष शास्त्र में भी पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह और घर के सुख-समृद्धि से जोड़ा जाता है. साथ ही जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पीले रंग के कपड़े पहनाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है. इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और खुशहाली बढ़ती है.
कुछ लोगों के पास अगर पीले रंग के पोशाक की कमी है तो आपके पास और भी ऑप्शन हैं आप हरे या लाल रंग के कपड़े भी चुन सकते हैं. इसके पीछे भी कारण है.
बात करें हरे रंग के कपड़ों की तो इसे प्रकृति, ताजगी और वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसलिए जन्माष्टमी पर हरे रंग के कपड़े बाल गोपाल को पहनाने से घर का माहौल शांत और खुशियों से भरा रहता है.
वहीं, लाल रंग की बात करें तो इसको उत्साह और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. बाल गोपाल को लाल पोशाक पहनाने से घर के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है और पारिवारिक रिश्तों में मिठास आती है.
जन्माष्टमी के मौके पर लड्डू गोपाल को सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनाना भी बेस्ट होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद रंग पवित्रता और मानसिक शांति का प्रतीक है. अगर आपके घर में अशांति या तनाव का माहौल रहता है, तो कान्हा जी को सफेद रेशमी वस्त्र पहनाना चाहिए.
वहीं, गुलाबी रंग की बात करें तो ये प्रेम और वात्सल्य भाव को दर्शाने का काम करता है. बाल गोपाल को गुलाबी पोशाक पहनाने से मन खुश रहता है और घर में अपनों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा मजबूत होता है.
लड्डू गोपाल को तैयार करते समय कपड़ों के रंग का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए. जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लड्डू गोपाल को भूलकर भी काले, गहरे नीले या स्लेटी यानी ग्रे रंग के कपड़े न पहनाएं.
सनातन परंपरा और पूजा-पाठ में काले रंग को अशुभ माना जाता है. इस तरह के गहरे रंग पूजा के वातावरण में नेगेटिविटी ला सकते हैं. इसलिए हमेशा चमकीले और हल्के रंगों की पोशाक ही शृंगार के लिए चुनें.
लड्डू गोपाल का शृंगार केवल सुंदर कपड़ों तक सीमित नहीं होता है. कपड़ों के साथ-साथ उनके मुकुट पर मोरपंख लगाना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि मोरपंख के बिना कान्हा का रूप अधूरा रहता है.
इसके अलावा हाथ में छोटी सी बांसुरी, गले में वैजयंती माला और माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं. रात 12 बजे जन्म के बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से नहलाकर नए कपड़े पहनाएं. पूरे भक्ति भाव से किया गया ये शृंगार भगवान श्रीकृष्ण को अच्छा लगता है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी, धार्मिक मान्यताएं और ज्योतिषीय सुझाव सामान्य लोक मान्यताओं, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं. हमारा उद्देश्य केवल पाठकों तक पारंपरिक जानकारी और विचार पहुंचाना है. किसी भी पूजा-विधि या धार्मिक नियम को अपनाने से पहले अपने पंडित, पुरोहित या धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.