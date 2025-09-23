400 साल पुराने इस देवी मंदिर में मूर्तियों से आती है बोलने की आवाजें, नवरात्रि में जरूर जानें इस धार्मिक स्थान का रहस्य
400 साल पुराने इस देवी मंदिर में मूर्तियों से आती है बोलने की आवाजें, नवरात्रि में जरूर जानें इस धार्मिक स्थान का रहस्य

Raj Rajeshwari Temple: देश में मां दुर्गा के कई धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनसे जुड़े कुछ रहस्य इंसान को हैरान कर देते हैं. 400 साल पुराने माता राज-राजेश्वरी का एक मंदिर ऐसा है, जहां मौजूद मूर्तियों से बोलने की आवाजें आती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:41 PM IST
400 साल पुराने इस देवी मंदिर में मूर्तियों से आती है बोलने की आवाजें, नवरात्रि में जरूर जानें इस धार्मिक स्थान का रहस्य

Raj Rajeshwari Temple Secrets: हम आधुनिक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका समाधान विज्ञान पूरी तरह नहीं कर पाया है. कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य बुद्धि से परे लगती हैं. किसी के लिए यह अद्भुत रहस्य है तो किसी के लिए इन्हें भगवान की दिव्य लीला माना जाता है. ऐसा ही एक अद्भुत स्थान है बिहार स्थित राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर. कहते हैं कि इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्तियों से बोलने की आवाजें आती हैं. लेकिन, इस रहस्य के पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं मां राज-राजेश्वरी के इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे मे. 

मूर्तियों से आती हैं आवाजें

कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्तियों से बोलने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं. रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर महसूस करते हैं कि मानो मूर्तियां आपस में बातचीत कर रही हों. शुरुआत में लोग इसे वहम समझते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, तो वे भी इस रहस्यमयी घटना को नकार नहीं पाए.

वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की बनावट के कारण यहां ध्वनि लंबे समय तक गूंज सकती है. दिन में लोगों द्वारा बोले गए शब्द सूक्ष्म रूप से संरक्षित रह जाते हैं और रात में प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं. हालांकि यह सिर्फ  एक अनुमान है, जबकि स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहां तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव से देवियां सक्रिय रहती हैं.

400 साल पुराना प्राचीन मंदिर

यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है. इसकी स्थापना तांत्रिक भवानी मिश्र ने की थी. आज भी उनके वंशज इस मंदिर के पुजारी हैं. यह स्थान तंत्र साधना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यहां आने वाले साधक मानते हैं कि देवी उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं.

प्रधान देवी और अन्य प्रतिमाएं

मंदिर की मुख्य देवी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं. इनके साथ बगलामुखी माता, तारा माता, दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव की प्रतिमाएं भी यहां विराजमान हैं.

यह भी पढ़ें: दुर्गा सप्तशती के वो 5 सबसे शक्तिशाली मंत्र, नवरात्रि में इनका जाप साबित होता है वरदान

दस महाविद्याओं की विशेष उपस्थिति

इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि यहां दस महाविद्याओं- काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, मातंगी, कमला, उग्र तारा और भुवनेश्वरी देवी की मूर्तियां भी स्थापित हैं. यही कारण है कि तांत्रिक साधना करने वालों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र और आस्था का केंद्र माना जाता है.

