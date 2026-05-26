चौथा बड़ा मंगल आज, मांगलिक लड़का-लड़की कर लें खास उपाय, पढ़ें 26 मई का पंचांग

Aaj Ka Panchang: आज ज्येष्ठ मास का चौथा बड़ा मंगल है, जो कि अधिकमास में पड़ रहा है. इसलिए यह बड़ा मंगल विशेष है. 26 मई को बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा और उपाय करें. साथ ही देखें शुभ-अशुभ काल और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति.
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26 May 2026 Panchang: ज्येष्ठ अधिकमास चल रहा है, इसके मंगलवार बहुत खास होते हैं. बड़ा मंगल का व्रत रखना, हनुमान जी की पूजा करना और उपाय करना बहुत लाभ देगा. इससे तमाम तरह की समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
जिन लड़के-लड़कियों को मंगल दोष है, वो बड़ा मंगल के दिन गुड़, चने, लाल मसूर की दाल दान करें. ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी. साथ ही चौथे बड़ा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ करें. यहां देखिए आज की तिथि, योग, नक्षत्र, राहुकाल समेत पूरा पंचाग.
आज की तिथि - सुबह 05:11 बजे से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 27 मई तक रहेगी. लिहाजा एकादशी तिथि का व्रत 27 मई को रखा जाएगा.
आज का वार - मंगलवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - 26 मई 04:08 बजे से हस्त नक्षत्र रहेगा और पूरा दिन रहेगा.
आज के योग - 03:15 बजे से सिद्धि योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.
(यह भी पढ़ें: एकादशी कब है, 26 या 27 मई? जान लें निर्जला एकादशी व्रत की भी सही तारीख)
सूर्योदय - सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:01 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 02:54 बजे
चन्द्रास्त - 26 व 27 मई की तड़के सुबह 02:46 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
अमृत काल - रात 11:28 बजे से 01:11 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:42 बजे से शाम 05:22 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:04 बजे से 10:44 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:23 बजे से 02:03 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:25 बजे से 09:18 बजे तक, रात 11:19 बजे से 12:02 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 01:09 बजे से 02:52 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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