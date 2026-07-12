Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /रात में दिखते हैं ये 5 सपने? तो समझो पलटने वाली है किस्मत, महालक्ष्मी जल्द खोलने वाली हैं छप्पड़फाड़ धन के रास्ते!

रात में दिखते हैं ये 5 सपने? तो समझो पलटने वाली है किस्मत, महालक्ष्मी जल्द खोलने वाली हैं छप्पड़फाड़ धन के रास्ते!

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, रात में सोते समय खुद को ऊंचाई पर चढ़ते देखना, साफ पानी या कुछ खास जानवरों का दिखना इस बात का 100 फीसदीपक्का संकेत है कि आपके जीवन में अचानक बड़ा धन लाभ होने वाला है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 12, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:39 PM IST
रात में दिखते हैं ये 5 सपने? तो समझो पलटने वाली है किस्मत, महालक्ष्मी जल्द खोलने वाली हैं छप्पड़फाड़ धन के रास्ते!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कप्तान कोच नहीं... IPL हार का जिम्मेदार, मांजरेकर ने खोली टीम इंडिया की पोल
Ind vs Eng41 min ago
2
Ram Mandir47 min ago
3
dehradun news47 min ago
4
Ind vs Eng58 min ago
5
Team India59 min ago