/किस्मत पलट जाएगी! गरुड़ पुराण की ये 5 चमत्कारी आदतें जो कंगाल को भी बना देती हैं धनवान, आज ही से शुरू कर दें ये काम

हर कोई चाहता है कि यार लाइफ में कभी पैसों की किल्लत न हो. जेब हमेशा गरम रहे और घर में सुख शांति बनी रहे. इसके लिए हम आप दिन रात एक करके मेहनत भी करते हैं, पर कभी कभी बात बनती नहीं है.
आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में सिर्फ मरने के बाद की बातें नहीं हैं. इसमें जिंदगी को बेहतर बनाने और अमीर होने के कुछ ऐसे सीधे और देसी तरीके बताए गए हैं, जिन्हें अगर कोई मान ले तो उसकी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी. आइए जानते हैं वो 5 आदतें जो किसी को भी बहुत जल्दी मालामाल बना सकती हैं.
गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि जो लोग रोज नहाते धोते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी जी उनके घर का रास्ता कभी नहीं भूलतीं. वहीं जो लोग हफ्तों तक गंदे कपड़े पहने रहते हैं और अपने आसपास कूड़ा कचरा जमा रखते हैं, उनके घर में कंगाली पैर पसार लेती है.
जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनें. कपड़े बस धुले और साफ होने चाहिए. मां लक्ष्मी को गंदगी से सख्त चिढ़ है. इसलिए रोज सुबह उठकर सबसे पहले खुद को और अपने घर को चमकाएं, फिर देखिए कैसे पैसों की आवक बढ़ती है.
दूसरी सबसे जरूरी बात है खाने को लेकर. हमारे घरों में जब भी खाना बने, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और पूर्वजों को याद करना चाहिए. गरुड़ पुराण कहता है कि जो इंसान रसोई में खाना बनते ही सीधे खुद ठूंसना शुरू कर देता है, उसके घर की बरकत गायब हो जाती है.
घर की पहली रोटी हमेशा गाय या कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए. जब आप दूसरों को खिलाकर खुद खाते हैं, तो अन्नपूर्णा मां खुश रहती हैं. ऐसे घर में कभी भी राशन या तिजोरी खाली नहीं होती.
पैसा कमाने और उसे टिकाए रखने के लिए आपकी जुबान का मीठा होना बहुत जरूरी है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, जो लोग हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, दूसरों को गाली गलौज देते हैं या अपने पैसे पर घमंड करते हैं, लक्ष्मी जी उनसे तुरंत पीछा छुड़ा लेती हैं.
अगर अमीर बनना है तो सबसे प्यार से बात करना सीखिए. किसी का दिल दुखाकर कमाया पैसा कभी फलता नहीं है. जब आपका स्वभाव शांत और हंसमुख होगा, तो लोग भी आपसे जुड़ेंगे और लक्ष्मी जी भी आपके घर में टिकेंगी.
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब हमेशा भरी रहे, तो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान करने की आदत डाल लीजिए. गरुड़ पुराण कहता है कि मेहनत की कमाई में से जब आप किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वो पैसा कई गुना होकर आपके पास वापस आता है.
जो लोग मक्खीचूस होते हैं, उनका पैसा अक्सर बीमारी या अदालती चक्करों में बर्बाद हो जाता है. किसी लाचार की मदद करने से जो दुआ मिलती है, वही इंसान को रातों रात अर्श पर पहुंचा देती है.
आखिरी और सबसे पते की बात है सुबह जल्दी उठना. गरुड़ पुराण में आलस को इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन बताया गया है. जो लोग सूरज निकलने के बाद तक चादर तानकर सोते रहते हैं, उनके पास कभी पैसा नहीं टिकता.
सुबह का वक्त भगवान का होता है, इसलिए जल्दी उठकर अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए. आलस छोड़कर जो बंदा वक्त की कीमत समझता है और जी तोड़ मेहनत करता है, उसे अमीर होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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