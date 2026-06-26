/पिनाक से लेकर गांडीव तक, जानिए वो अलौकिक हथियार जो पल भर में मिटा सकते थे पूरी सृष्टि!

Powerful bows in hindu mythology: हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों का बहुत महत्व बताया गया है. इनमें भी धनुष को सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ माना गया है. रामायण, महाभारत और बाकी पुराणों के अनुसार, प्राचीन काल में ऐसे कई चमत्कारी धनुष थे जो पल भर में पूरी सृष्टि को बर्बाद करने की ताकत रखते थे.
इन दिव्य धनुषों का निर्माण स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था. इन शास्त्रों में से 5 सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी धनुषों की कहानी बहुत ही अद्भुत है, जिनकी ताकत के आगे बड़े बड़े योद्धा भी कांपते थे.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक का आता है. इस महान धनुष का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में बहुत ही विस्तार से मिलता है. भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर नाम के भयानक राक्षस के तीनों नगरों को एक ही तीर से नष्ट कर दिया था.
पिनाक इतना भारी और शक्तिशाली था कि इसे उठाना तो दूर, हिलाना भी किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी. त्रेतायुग में माता सीता के स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम ने इसी दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय इसे बीच से तोड़ दिया था.
दूसरा सबसे शक्तिशाली धनुष कोदंड है, जो स्वयं भगवान श्री राम का निजी धनुष था. रामायण के अनुसार, इस धनुष की टंकार इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर ही राक्षसों के हौसले पस्त हो जाते थे. कोदंड का मतलब होता है बांस से बना हुआ या अत्यंत झुका हुआ धनुष.
भगवान राम ने लंका युद्ध के दौरान इसी धनुष से रावण और उसकी विशाल राक्षस सेना का संहार किया था. इस धनुष से छूटा हुआ बाण कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता था और हमेशा शत्रु का खात्मा करके ही वापस लौटता था.
तीसरे नंबर पर भगवान विष्णु का मुख्य धनुष शार्ंग आता है, जिसका जिक्र महाभारत और विष्णु पुराण में प्रमुखता से मिलता है. शार्ंग धनुष का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था और यह अत्यंत भारी और चमत्कारी था. द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब यह धनुष उनके पास था.
श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान और उससे पहले कई शक्तिशाली राक्षसों का वध इसी शार्ंग धनुष की मदद से किया था. यह धनुष हर तरह की आसुरी शक्तियों को पल भर में भस्म करने की क्षमता रखता था.
चौथा स्थान गांडीव धनुष का है, जो महाभारत के सबसे महान योद्धा अर्जुन का मुख्य हथियार था. महाभारत के आदि पर्व के अनुसार, यह धनुष पहले वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव की प्रार्थना पर अर्जुन को उपहार में दिया था. गांडीव एक दिव्य और अलौकिक धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा से निकलने वाली आवाज से ही धरती हिलने लगती थी. अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में इसी धनुष की बदौलत कौरवों की विशाल सेना को परास्त किया था.
पांचवां सबसे शक्तिशाली धनुष विजय है, जो सूर्यपुत्र कर्ण के पास था. महाभारत के अनुसार, यह धनुष देवराज इंद्र का था जिसे बाद में भगवान परशुराम ने अपने प्रिय शिष्य कर्ण को दिया था. इस धनुष की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जब तक यह कर्ण के हाथ में रहता, तब तक संसार का कोई भी योद्धा या अस्त्र उसे पराजित नहीं कर सकता था.
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(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)