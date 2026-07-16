/जगन्नाथ रथ यात्रा जाने का है प्लान? तो आसपास मौजूद इन 5 चमत्कारी मंदिरों के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें

ओडिशा में होने वाली जगन्नाथ पुरी की दुनिया भर में फेमस रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों भक्त पुरी पहुंचते हैं. माना जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ की इस पावन यात्रा में शामिल होने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरी और उसके आसपास कई ऐसे चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर भी मौजूद हैं, जिनके दर्शन किए बिना आपकी ये धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है. अगर आप भी इस बार रथ यात्रा में शामिल होने का मन बना रहे हैं, तो इन पांच पावन धामों पर मत्था टेकना बिल्कुल न भूलें.
पुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस ऐतिहासिक मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बेहद खूबसूरती से बनाया गया है.
इस रथ में 24 विशाल पहिए लगे हैं और इसे सात ताकतवर घोड़े खींचते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि अब इस मंदिर में नियमित पूजा अर्चना नहीं होती, लेकिन इसके पत्थरों पर उकेरी गई बेजोड़ कलाकृति को देखने और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद लेने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु और सैलानी यहां खिंचे चले आते हैं.
पुरी से करीब 15 किलोमीटर पहले साक्षी गोपाल नाम का एक बेहद पवित्र और चमत्कारी मंदिर स्थित है. इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी और अटूट धार्मिक मान्यता है.
ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई भक्त साक्षी गोपाल मंदिर जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसकी जगन्नाथ पुरी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है.
माना जाता है कि यहां स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अपने एक सच्चे भक्त की भक्ति की गवाही देने के लिए प्रकट हुए थे. रथ यात्रा के समय पुरी जाने वाले लगभग सभी श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने जरूर रुकते हैं.
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव का लिंगराज मंदिर सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और बड़े मंदिरों में से एक है. पुरी आने वाले श्रद्धालु भुवनेश्वर के इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने भी जरूर जाते हैं.
ये विशाल मंदिर भगवान हरिहर को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का संयुक्त रूप समाया हुआ है. मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग बहुत ही दिव्य और अनोखा है.
इस मंदिर की भव्य बनावट और यहां का शांत आध्यात्मिक माहौल भक्तों को एक अलग ही मानसिक शांति और ऊर्जा से भर देता है.
पुरी में जगन्नाथ मंदिर से मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडिचा मंदिर का रथ यात्रा से सीधा और बहुत गहरा संबंध है. इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर भी कहा जाता है.
रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मुख्य मंदिर से विदा होकर इसी गुंडिचा मंदिर में आते हैं. भगवान यहां पूरे नौ दिनों तक निवास करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं.
रथ यात्रा के पावन दिनों में इस मंदिर की रौनक और यहां का धार्मिक उत्साह देखते ही बनता है, इसलिए यहां जाना बेहद जरूरी है.
पुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरि में स्थित अलारनाथ मंदिर का महत्व रथ यात्रा से ठीक पहले बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. मान्यता है कि रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसके बाद वह बीमार पड़ जाते हैं.
इस दौरान 15 दिनों तक मुख्य मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, जिसे 'अनासर' काल कहा जाता है. इस समय भगवान अलारनाथ के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं. माना जाता है कि अनासर के दिनों में अलारनाथ जी के दर्शन करने से वही पुण्य मिलता है, जो पुरी मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ के साक्षात दर्शन करने से प्राप्त होता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पुराणों और पारंपरिक आस्थाओं पर आधारित है. रथ यात्रा से जुड़े उपायों और उनसे मिलने वाले पुण्य के संबंध में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं. Zee News इन दावों की पुष्टि नहीं करता. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या उपाय को अपनी श्रद्धा और विवेक के अनुसार ही करें.)