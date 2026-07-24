/कौरवों और पांडवों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे ये 5 योद्धा, लेकिन नहीं लड़ा महाभारत युद्ध

महाभारत का युद्ध दुनिया के सबसे महान और भीषण युद्धों में गिना जाता है. इस महासमर में कौरवों और पांडवों की ओर से एक से बढ़कर एक शक्तिशाली वीर मैदान में उतरे थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर में कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो अकेले ही पूरी की पूरी सेना को खत्म करने का दम रखते थे.
अगर वे मैदान में उतरते तो युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता. आइए जानते हैं महाभारत काल के ऐसे ही 5 महायोद्धाओं के बारे में जो बेहद ताकतवर होने के बाद भी इस ऐतिहासिक युद्ध का हिस्सा नहीं बने.
घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को तीन ऐसे दिव्य बाण प्राप्त थे जो पलक झपकते ही पूरे युद्ध का फैसला कर सकते थे. उनके बाणों की ताकत ऐसी थी कि वे एक ही झटके में सभी दुश्मनों का सफाया करके वापस धनुष में लौट आते थे.
वे कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ना चाहते थे. लेकिन भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे दोनों पक्षों का सर्वनाश हो जाएगा. इसलिए श्रीकृष्ण ने दान में उनसे उनका शीश मांग लिया और उन्हें युद्ध लड़ने से रोक दिया.
श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम जी
श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम जी मल्ल युद्ध और गदा युद्ध के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे. दुर्योधन और भीम दोनों ने ही उनसे ही गदा चलाने की कला सीखी थी.
बलराम जी के मन में पांडवों के प्रति अपार स्नेह था, वहीं दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य था. वे भाइयों के बीच होने वाले इस भयंकर नरसंहार के सख्त खिलाफ थे. इसी वजह से उन्होंने किसी भी पक्ष का साथ न देने का फैसला किया और युद्ध के समय तीर्थयात्रा पर चले गए.
भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महर्षि परशुराम उस युग के सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी गुरु थे. उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान महारथियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी.
परशुराम जी ने क्षत्रियों के अधर्म का नाश करने के लिए ही अवतार लिया था. चूंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके शिष्यों की श्रेणी में आते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं इस महासमर में भाग न लेने का निर्णय लिया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन रहे.
महर्षि दुर्वासा अपने प्रचंड क्रोध और तपोबल के लिए जाने जाते थे. उनके पास ऐसी अलौकिक और दिव्य शक्तियां थीं कि वे अपने एक ही श्राप से बड़े से बड़े राजा या देवता को भस्म कर सकते थे.
पांडवों और कौरवों दोनों ने ही समय समय पर उनके कोप से बचने के यत्न किए थे. हालांकि दुर्वासा मुनि एक तपस्वी और साधु थे, इसलिए उन्होंने खुद को इस राजनीतिक और संहारक युद्ध से पूरी तरह अलग रखा.
रुक्मी विदर्भ देश के राजा और भगवान श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के बड़े भाई थे. उनके पास भी बहुत ही खतरनाक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे. रुक्मी को अपनी शक्ति का बहुत बड़ा घमंड था.
वे पहले पांडवों के पास मदद का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन वहां अपनी शेखी बघारने लगे. इस पर अर्जुन ने उनका सहयोग लेने से साफ मना कर दिया.
इसके बाद रुक्मी कौरवों के पास गए, तो वहां श्रीकृष्ण का साला होने के कारण दुर्योधन ने उन्हें ठुकरा दिया. इस तरह घमंड के कारण वे युद्ध से बाहर हो गए.
डिस्क्लोमर: यह लेख महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत ग्रंथ और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों तक भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारी पहुंचाना है.