/जहां पुरुषों के प्रवेश पर है पाबंदी और चढ़ता है नूडल्स शराब का भोग, जानिए भारत के 5 अनोखे मंदिर

भारत में देवी देवताओं के हजारों मंदिर हैं और सबकी अपनी मान्यताएं हैं. लेकिन आज हम कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जिसके नियमों और परंपराओं के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे.
लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं, जहां के नियम और परंपराएं हर किसी को हैरान कर देती हैं. कहीं खास मौकों पर पुरुषों के जाने पर पूरी तरह रोक रहती है, तो कहीं माता रानी को नूडल्स और शराब जैसे अनोखे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं. आज हम ऐसे हीं 5 मंदिरों के बारे में डिटेल से बताएंगे.
केरल का अटुकल भगवती मंदिर अपनी खास परंपरा के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. इस मंदिर में पोंगल त्यौहार के दौरान पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी रहती है.
उस दौरान केवल महिलाएं ही मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं और प्रसाद बनाती हैं. यहां जुटने वाली महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है.
कोलकाता के टेंगरा इलाके में चाइनीज मंदिर है जो अपने कमाल के परंपरा के लिए जाना जाता है. ये मंदिर चीनी समुदाय और लोकल के लोगों के गहरी आस्था का केंद्र है.
यहां माता रानी को पारंपरिक मिठाइयों की जगह चाउमीन और नूडल्स का भोग लगाया जाता है. भक्तों को भी प्रसाद के रूप में यही नूडल्स बांटे जाते हैं, जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित कालभैरव मंदिर में भगवान को मदिरा यानी शराब का भोग चढ़ाया जाता है. पुजारी जैसे ही शराब का पात्र भगवान की प्रतिमा के मुख से लगाते हैं, वह खाली हो जाता है.
इसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर और उज्जैन के ही गढ़कालिका मंदिर जैसी जगहों पर भी तंत्र साधना और पुरानी परंपराओं के तहत मदिरा चढ़ाने का रिवाज है.
कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में केवल संन्यासी पुरुषों को ही जाने की इजाजत होती है. शादीशुदा पुरुषों को मंदिर परिसर में जाने से पहले अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है.
वहीं केरल के कोट्टनकुलंगरा देवी मंदिर में चमयाविलक्कू त्योहार के समय एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. यहां पुरुष भी महिलाओं के कपड़े पहनकर और पूरा श्रृंगार करके ही देवी के दर्शन करने आते हैं.
डिस्क्लेमर: यह समाचार रिपोर्ट भारत के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों की पौराणिक मान्यताओं, स्थानीय परंपराओं और मीडिया रिपोर्ट्स में उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों तक सांस्कृतिक जानकारी पहुंचाना है.