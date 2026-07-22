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जहां पुरुषों के प्रवेश पर है पाबंदी और चढ़ता है नूडल्स शराब का भोग, जानिए भारत के 5 अनोखे मंदिर

भारत में कुछ ऐसे अनोखे और रहस्यमयी मंदिर हैं जहां खास दिनों में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहती है और देवी देवताओं को नूडल्स से लेकर मदिरा जैसा अजीब प्रसाद चढ़ाया जाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 22, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:54 AM IST
जहां पुरुषों के प्रवेश पर है पाबंदी और चढ़ता है नूडल्स शराब का भोग, जानिए भारत के 5 अनोखे मंदिर

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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