/तो ये हैं पांडवों के लिए मांगे हुए 5 गांव, आज कहां हैं वे जगहें और किस नाम से हैं मशहूर?

महाभारत की कथा में शांतिदूत बनकर जब भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे, तब उन्होंने कौरवों की सभा में पांडवों के लिए सिर्फ पांच गांव मांगे थे. उनका मकसद केवल इतना था कि कुरुवंश को भयंकर युद्ध और विनाश से बचाया जा सके.
मगर दुर्योधन ने अहंकार में अंधा होकर पांच गांव तो दूर, सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी साफ इनकार कर दिया था. इस इंकार का नतीजा हम सब जानते हैं कि महाविनाशकारी युद्ध हुआ. पर क्या आप जानते हैं कि कान्हा के मांगे वे पांचों गांव आज के समय में कहां हैं और किस नाम से जाने जाते हैं?
पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से खांडवप्रस्थ के घने जंगल को साफ करके इंद्रप्रस्थ नाम की भव्य राजधानी बसाई थी. इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ आज की दिल्ली के पुराने किले वाले इलाके को ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ मानते हैं.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की खुदाई में यहां से टेराकोटा के खिलौने और रंगीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं. ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं. ये खोज साबित करती है कि यमुना किनारे बसा ये क्षेत्र वाकई महाभारत काल में एक बड़ा राजनीतिक केंद्र था.
श्रीकृष्ण ने जिन गांवों का प्रस्ताव रखा था, उनमें से पहला था व्याघ्रप्रस्थ. बाघों का गढ़ होने के कारण इसे ये नाम मिला था, जिसे आज हम बागपत कहते हैं.
पांडवों का प्रसिद्ध लाक्षागृह इसी इलाके से जुड़ा माना जाता है. दूसरा गांव स्वर्णप्रस्थ था, जिसे आज हरियाणा का चमकता शहर सोनीपत कहा जाता है.
तीसरा गांव पांडुप्रस्थ था, जिसे आज हम पानीपत के नाम से जानते हैं. पानीपत की धरती बाद में भी इतिहास के कई बड़े युद्धों की गवाह बनी.
चौथा गांव तिलप्रस्थ था, जिसे आज हरियाणा के फरीदाबाद जिले में तिलपत कहा जाता है. इतिहासकारों की मानें तो तिलपत इन सभी जगहों में सबसे प्राचीन गांव है.
इसके अलावा कुरुक्षेत्र का क्षेत्र भी महाभारत काल से बेहद गहराई से जुड़ा है. कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक पवित्र स्थान पर ही भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का अमर उपदेश दिया था. ये पूरा इलाका धार्मिक नजरिए से बहुत पवित्र माना जाता है.
कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर पूरे महाभारत का मुख्य केंद्र बिंदु रही है. आज के समय में हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के बहुत सालों बाद गंगा नदी में आई भयंकर बाढ़ ने इस पौराणिक नगर को पूरी तरह तबाह कर दिया था. आज भी देश-दुनिया से श्रद्धालु और इतिहास प्रेमी इस पवित्र धरती के दर्शन करने मेरठ पहुंचते हैं.
महाभारत केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि भारत के भूगोल और इतिहास का एक अटूट हिस्सा है. श्रीकृष्ण के मांगे वे पांचों गांव आज आधुनिक भारत के बड़े शहर बन चुके हैं.
ये सभी जगहें दिल्ली और NCR के आसपास स्थित हैं. इन शहरों का नाम भले ही वक्त के साथ बदल गया हो, लेकिन इनकी मिट्टी में आज भी महाभारत काल का इतिहास और पौराणिक कथाएं जिंदा महसूस होती हैं.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना है. किसी भी स्थान की ऐतिहासिकता से जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि के लिए पुरातात्विक संदर्भों का ही अध्ययन करें.