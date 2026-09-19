/द्वापर युग से जुड़ा है फरीदाबाद का ये ऐतिहासिक राधा-कृष्ण मंदिर, जानिए परिक्रमा और दर्शन का खास महत्व

हरियाणा के फरीदाबाद में नवादा गांव का बंसी वाले राधा-कृष्ण मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है. इस जगह की बात करें तो ये अपनी बहुत पुरानी धार्मिक मान्यताओं के लिए दूर-दूर तक जानी जाती है.
यहां के मंदिर परिसर में जाते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है. साथ ही चारों तरफ हरे पेड़-पौधों से घिरा शांत माहौल यहां आने वाले पर्यटकों को कुछ देर रुकने पर मजबूर कर देता है.
सुबह होते ही यहां श्रद्धालु आने जानें लगते हैं. गांव के लोग ही नहीं, बल्कि दूर-दराज के इलाकों से भी लोग यहां दर्शन करने और समय बिताने पहुंचते हैं.
गांव के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर कई पुरानी कथाएं सुनने को मिलती हैं. माना जाता है कि इस पावन धाम का संबंध द्वापर युग से है. गांव के बड़े-बुजुर्ग बताते हैं कि बंसी वाले कृष्ण का ये स्थान लगभग 5 हजार साल पुराना है.
वैसे तो इन बातों का आधार पुरानी लोक-मान्यताएं ही हैं, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने इस जगह को लोगों के लिए और भी खास बना दिया है. बुजुर्ग आज भी नई पीढ़ी को मंदिर से जुड़ी पुरानी बातें और मान्यताएं सुनाते रहते हैं.
मंदिर के पुजारी सोमनाथ बताते हैं कि यहां हर साल जेठ के महीने में एक बड़ा धार्मिक मेला लगता है. यह आयोजन पूरे एक महीने तक चलता है. इस दौरान आसपास के गांवों के साथ-साथ दूर के इलाकों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
मेले के दौरान मंदिर और गांव की रौनक देखने लायक होती है. यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से पूजा-पाठ करते हैं. कोई दर्शन करता है तो कोई व्यवस्था में हाथ बंटाता है. कोई भंडारा करवाता है तो कोई भीषण गर्मी में लोगों के लिए शरबत और पानी पिलाने का इंतज़ाम संभालता है.
मंदिर परिसर में एक प्राचीन तालाब भी बना हुआ है. स्थानीय लोग इस जलस्रोत को पवित्र मानते हैं और इससे अपनी आस्था जोड़कर देखते हैं. इसके अलावा मंदिर के आसपास साधु-संतों के ठहरने के लिए आश्रम भी बने हुए हैं.
दूर-दूर से आने वाले साधु यहां कुछ समय रुककर ध्यान और साधना करते हैं. सुबह के वक्त परिसर का माहौल बहुत ही शांत रहता है. शहर के शोर-शराबे से दूर, पेड़ों की छांव में लोग यहां आकर सुकून से बैठना पसंद करते हैं.
इस बड़े परिसर में सिर्फ मुख्य राधा-कृष्ण की प्रतिमा ही लोगों का ध्यान नहीं खींचती. यहां भगवान शिव, शनिदेव और अन्य देवी-देवताओं के भी सुंदर मंदिर स्थापित हैं. भक्त सबसे पहले मुख्य मंदिर में बंसी वाले कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं.
इसके बाद वे परिसर में बने दूसरे मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं. धार्मिक माहौल के साथ-साथ यहां खुली जगह और हरियाली भी काफी है. इसी वजह से परिवार के साथ दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए यह जगह बहुत ही सहज और मनमोहक लगती है.
मंदिर में आने वाले भक्तों के बीच परिसर की परिक्रमा करने की भी एक खास परंपरा है. लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से मंदिर के चक्कर लगाते हैं. ऐसी मान्यता है कि यहां सच्चे मन से परिक्रमा करने पर दिल की हर इच्छा पूरी होती है.
इसी विश्वास के साथ सुबह और शाम भक्त भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा करते दिख जाते हैं. वहीं जन्माष्टमी के मौके पर नवादा गांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है. गांव के लोग इस मंदिर को सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और विरासत का हिस्सा मानते हैं.
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख स्थानीय मान्यताओं, मंदिर के पुजारी के बयानों और गाँव की लोककथाओं पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक फरीदाबाद के इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की जानकारी पहुंचाना है.
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