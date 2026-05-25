पिरामिडों से भी पुराना है मिस्र का यह प्राचीन शहर, जहां आज भी छिपे हैं बाज देवता 'होरस' के खौफनाक राज

Horus temple of egypt: मिस्र को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में गिना जाता है. वहां मौजूद विशाल पिरामिड और पुराने मंदिर आज भी लोगों को हैरान करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस्र में एक ऐसा प्राचीन शहर भी है, जो पिरामिडों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है. इस जगह का नाम हीराकोनपोलिस है, जिसे पुराने समय में नेखेन भी कहा जाता था. इतिहासकारों के मुताबिक ये शहर करीब 5400 साल पुराना है और इसे मिस्र की पहली राजधानी माना जाता है. यही वो जगह थी जहां प्राचीन मिस्र के शुरुआती राजाओं और धार्मिक परंपराओं की नींव पड़ी थी.

कहां है ये विशाल मंदिर...?

हीराकोनपोलिस ऊपरी मिस्र में नील नदी के किनारे बसा हुआ था. ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उस समय का बड़ा धार्मिक और राजनीतिक केंद्र भी था. यहां एक विशाल मंदिर बनाया गया था, जो बाज के चेहरे वाले देवता होरस को समर्पित था. प्राचीन मिस्र में होरस को शक्ति, युद्ध और राजसत्ता का देवता माना जाता था. मिस्र के कई राजा खुद को होरस का प्रतिनिधि बताते थे. यही कारण था कि इस मंदिर को बेहद पवित्र और रहस्यमयी माना जाता था.

खुदाई में मिलती हैं हैरान कर देने वाली चीजें...

पुरातत्वविदों को यहां खुदाई के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं. मंदिर के आसपास पुराने हथियार, मूर्तियां, जानवरों की बलि के निशान और राजाओं से जुड़े प्रतीक मिले हैं. कुछ दीवारों और पत्थरों पर बने चित्रों में युद्ध, धार्मिक अनुष्ठान और देवताओं की कहानियां दिखाई देती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन होते थे. कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस जगह पर ऐसे गुप्त अनुष्ठान किए जाते थे, जिनका संबंध राजाओं की सत्ता और डर से था.

Add Zee News as a Preferred Source

हीराकोनपोलिस की सबसे खास बात ये है कि यहां मिले अवशेष मिस्र की शुरुआती सभ्यता की कहानी बताते हैं. यहां से मिली चीजों से पता चलता है कि उस समय लोग खेती, व्यापार और धर्म में काफी आगे बढ़ चुके थे. इसी जगह से मिस्र के पहले शासकों के बारे में भी जरूरी जानकारी मिली है. इतिहासकारों का कहना है कि पिरामिड बनने से बहुत पहले यहां एक संगठित समाज बस चुका था, जो अपने नियम और पूजा-पद्धति के साथ आगे बढ़ रहा था.

आज भी यह प्राचीन शहर दुनिया भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए रहस्य बना हुआ है. कई हिस्से अब भी रेत के नीचे दबे हुए हैं और वहां लगातार खोज का काम चल रहा है. माना जाता है कि आने वाले समय में यहां से और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं. यही वजह है कि हीराकोनपोलिस को मिस्र की सभ्यता का सबसे अहम और रहस्यमयी अध्याय माना जाता है.

ये भी पढ़ें: घर की दीवार पर छिपकली दिखे तो न करें भगाने की भूल, यह 1 संकेत बदल सकता है आपका...