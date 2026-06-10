/कुंडली के ये 6 दोष करियर और आर्थिक जीवन पर डालते हैं बुरा असर, जानें आसान उपाय

6 Bad Grah Dosh in Kundli: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में ग्रहों की स्थित का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर पड़ता है. जब ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है, तो व्यक्ति को जीवन का सुखमय रहता है. जबकि, अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी न हो तो जातक के जीवन में एक के बाद एक परेशानी आती है.
कुंडली का राहु दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, गुरु चांडाल और शनि दोष अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करता है. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए कारगर हो सकते हैं.
मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक है. जब कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो प्रोफेशनल लाइफ पर भी बुरा असर डालता है. इसके अलावा इस दोष की वजह से शादी में देरी होती है. मंगल दोष की वजह से शादीशुदा जीवन में भी कई परेशानियां आती हैं. पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं.
उपाय- मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना सबसे आसान और कारगर उपाय है.
पितृ दोष सबसे अशुभ दोषों में एक है. इस दोष की वजह के करियर और कारोबार की तरक्की प्रभावित होती है. इस दौरान कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलते. जातक मानसिक तौर पर भी परेशान रहता है. संतान प्राप्ति में बाधा और विवाह में बेवजह देरी भी इस दोष का लक्षण है.
उपाय- पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या या शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे पितरों को याद करते हुए सरसों तेल का कम से कम एक दीपक जलाना चाहिए.
कालसर्प दोष कुंडली का सबसे चर्चित दोष है. इस दोष की वजह से करियर में अचानक ब्रेक लग जाता है. जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है. इसके अलावा यह दोष मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है.
उपाय- कालसर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना सबसे आसान और उत्तम उपाय है. इस दोष से पीड़ित लोगों को नियमित तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए. अगर व्रत रखकर इस उपाय को किया जाता है तो दोगुना लाभ मिलता है.
जब कुंडली में राहु और बृहस्पति ग्रह एक साथ आते हैं, तो गुरु-चांडाल दोष उत्पन्न होता है. इस दोष की वजह से जातक लाख कोशिशों के बावजूद भी तरक्की नहीं कर पाता. आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है. कालसर्प दोष के प्रभाव से करियर को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाता. इसके अलावा करियर में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है.
उपाय- गुरु चांडाल दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है. इसके लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करें, उनके नामों का स्मरण करें और मंत्र जाप करें. गुरुवार के दिन व्रत रखकर दान करने से विशेष लाभ होता है.
शनि दोष के प्रभाव की वजह से व्यक्ति की तरक्की धीरे-धीरे होती है. शनि दोष से पीड़ित जातक कार्यक्षेत्र में कामों के बोझ तले दबा रहता है. बहुत कोशिश करने के बाद भी करियर में तरक्की नहीं मिलती. इसके अलावा जातक की आर्थिक तरक्की भी रुक-रुककर होती है.
उपाय- शनि दोष को दूर करने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए. शनि देव अच्छा चरित्र रखने वाले, दूसरों को परेशान ना करने वाले और मेहनत करने वालों पर प्रसन्न रहते हैं. इसके अलावा शनिवार को व्रत रखकर शाम के समय पीपल के नीचे सरसों तेल का दीया जलाना चाहिए. इस उपाय को करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)