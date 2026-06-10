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कुंडली के ये 6 दोष करियर और आर्थिक जीवन पर डालते हैं बुरा असर, जानें आसान उपाय

Kundli Grah Dosh: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि-मंगल समेत 6 दोष ऐसे हैं जिनकी वजह से जीवन में एक के बाद एक परेशानी आती है. ऐसे में इन छह दोषों से छुटकारा पाने के लिए कौन-सा आसान उपाय करना चाहिए, जानिए.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 10, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:16 PM IST
कुंडली के ये 6 दोष करियर और आर्थिक जीवन पर डालते हैं बुरा असर, जानें आसान उपाय

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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