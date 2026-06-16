Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /7वां बड़ा मंगल आज; जानें पूजा-आरती के शुभ मुहूर्त और वो 5 चीजें जो हनुमान जी को चढ़ाने से दूर होंगे संकट

7वां बड़ा मंगल आज; जानें पूजा-आरती के शुभ मुहूर्त और वो 5 चीजें जो हनुमान जी को चढ़ाने से दूर होंगे संकट

Bada Mangal 2026: ज्‍येष्‍ठ महीना अब समापन की ओर है और आज इस महीने का 7वां बड़ा मंगल है. इस दिन हनुमान जी को प्रसन्‍न करने के लिए 5 विशेष चीजें अर्पित करना शुभ फलदायी माना गया है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 16, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:37 AM IST
7वां बड़ा मंगल आज; जानें पूजा-आरती के शुभ मुहूर्त और वो 5 चीजें जो हनुमान जी को चढ़ाने से दूर होंगे संकट

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीना तानकर निकला 'दिशा'! 62000 टन गैस लेकर भारत आ रहा टैंकर; 13 जहाज अब भी कतार में
LNG Carrier Disha2 min ago
2
Abroad Study5 min ago
3
uttarakhand ka mausam8 min ago
4
Greater Noida GST dispute9 min ago
5
Peking Man12 min ago