7th Bada Mangal 2026: उत्तर भारत में ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का विशेष महत्व है, जिन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं. इस साल ज्येष्ठ मास में अधिकमास पड़ने से 8 बड़ा मंगल पड़ रहे हैं. आज 16 जून 2026, मंगलवार को सातवां बड़ा मंगल है.
धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं. वहीं ज्योतिष में इसे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत करने वाला और शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्टों से राहत देने वाला माना गया है. जानिए आज बड़ा मंगल पर बजरंगबली की पूजा-आरती के मुहूर्त.
अमृत काल सुबह 05:45 बजे से 07:25 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त : दोपहर 11:50 बजे से 12:45 बजे तक
संध्या आरती का समय: शाम 06:30 बजे से 07:45 बजे तक
उत्तर भारत, विशेषकर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बड़े मंगल के दिन भंडारे करने, लोगों को शरबत पिलाने, सुंदरकांड का पाठ करने की परंपरा है. साथ ही हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और कीर्तन होता है. साथ ही इस दिन हनुमान जी को कुछ खास चीजें अर्पित करना बहुत लाभ देता है.
धर्म-शास्त्रों के अनुसार बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें. इससे कष्ट दूर होते हैं. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
लाल फूल : हनुमान जी को लाल फूल जैसे-गुड़हल का फूल चढ़ाएं.
चोला चढ़ाएं : हनुमान जी को केसरिया सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर अर्पित करें. सबसे पहले उनके चरणों में यह चोला लगाएं फिर ऊपर लगाएं. आखिर में उनके चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं.
मीठा पान: बजरंगबली को मीठा पान का बीड़ा अर्पित करना बहुत लाभ देता है. इसके लिए बनारसी पान पर कत्था, गुलकंद, सौंफ और इलायची रखें. गलती से भी चूना या सुपारी न रखें.
बूंदी या बेसन के लड्डू: बजरंगबली का प्रिय भोग है बूंदी, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू. बड़ा मंगल पर उन्हें यह भोग लगाएं. इसके अलावा गुड़-चने का भोग भी लगा सकते हैं.
चूरमा या मीठी रोटी: आटे, शुद्ध घी और गुड़ से बना चूरमा या मीठी रोटी (रोट) या केले का भोग लगाना भी उत्तम माना जाता है.
साथ ही आज 7 वें बड़ा मंगल पर मंगल के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर का संयोग भी बन रहा है, जो लोगों के जीवन पर बड़ा असर डालेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)